به گزارش خبرنگار مهر، پرویز ساعدی ظهر دوشنبه در بازدید از کمپهای ترک اعتیاد شهرستان قروه اظهار کرد: کمپهای ترک اعتیاد دارای مشکلاتی هستند که بهزیستی استان برای رفع این مشکلات ضمن بازدید از کمپها مشکلات آنها را رصد و پیگیری خواهد کرد.
وی یادآور شد: در بازدید از کمپهای ترک اعتیاد چگونگی فعالیت، پذیرش کمپها و بهبود عملکرد آنها مورد بررسی قرار میگیرد.
معاون مشارکتهای مردمی بهزیستی استان کردستان عنوان کرد: تا حد توان برای رفع مشکلات جامعه هدف بهزیستی و پیگیری رفع مشکلات کمپهای ترک اعتیاد از هیچ تلاشی دریغ نمیکنیم و بر این باوریم که رضایت الهی توشه زندگی اخروی همه کسانی است که به نحوی در راستای رفع مشکلات جامعه هدف بهزیستی قدمی مثبت و اثرگذار بر میدارند.
ساعدی در سفر به شهرستان قروه از کمپهای ترک اعتیاد «نسیم شفق کردستان»، «جوانان فجر دوسر» و «کمپ ناجی شفا» در شهرستان قروه بازدید کرد و در جریان مشکلات و چگونگی فعالیت کمپها برای رفع نواقص و بهبود عملکرد کمپهای ترک اعتیاد در شهرستان قروه قرار گرفت.
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