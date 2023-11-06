هوا در ۲ شهر خوزستان «ناسالم» اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور در روز جاری (۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲) شاخص کیفی هوا در شهرهای اهواز ۱۲۲ و شوشتر ۱۲۱ AQI گزارش شده که این شاخص نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس (نارنجی) است
براساس شاخص یادشده، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
براساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.
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