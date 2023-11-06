هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان ساعتی پیش طی اطلاعیه‌ای نسبت به سکون جوی از امروز تا روز شنبه (۱۵ تا ۲۰ آبان ماه) هشدار داد.

بنا بر این اطلاعیه از امروز دوشنبه تا پنج روز آینده به سبب پایداری هوا غبارآلودی، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا به ویژه در کلان‌شهر اصفهان، لنجان (زرین‌شهر)، مناطق صنعتی اصفهان، فرودگاه اصفهان، فلاورجان، کبوتر آباد، کوهپایه، مبارکه، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نجف آباد و ورزنه پیش‌بینی شده است.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان ضمن هشدار درباره کاهش شعاع دید و کیفیت هوا، بالارفتن عدد شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای عموم طی روزهای پیش رو اضافه کرده است که شرایط برای انباشت آلاینده‌های جوی طی روزهای پنجشنبه تا شنبه فراهم خواهد بود.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان توصیه کرده است که شهروندان به ویژه افراد آسیب پذیر جامعه مانند سالمندان، افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، زنان باردار و کودکان طی پنج روز آینده از تردد غیر ضرور در سطح شهرها و فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای باز بپرهیزند.

در این اطلاعیه همچنین بر لزوم مدیریت تردد خودروها در سطح شهرها و کنترل فعالیت واحدهای صنعتی تاکید شده است.