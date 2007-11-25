موفقیت های نظام اسلامی مرهون تفکر بسیجی است

کیقباد علی بابایی عصر امروز در جمع خبرنگاران، وجود تفکر و اندیشه بسیجی را به عنوان یک اصل مهم در روند توسعه و پیشرفت کشور ایران دانست و افزود: آنچه که امروز ملت ایران در سایه استقامت و پایداری و پیروی از رهنمودهای ولایت فقیه به آن دست یافته اند، برگرفته از فرهنگ بسیجی است.

وی نگاه به افق اقتدار و توسعه در فرهنگ بسیجی را امری مهم و غیر قابل انکار عنوان کرد و ادامه داد: تاریخ 28 ساله نظام اسلامی گواه ایثار، استقامت، از جان گذشتگی و تعبت از رهبری و نظام از سوی بسیج بوده و این امر موجب شده بسیج امروز به درختی تنومند و باشکوه تبدیل شود.

علی بابایی ادامه داد: این مجموعه بسیار بزرگ و منسجم با آگاهی کامل از وضع کشور با بصیرت و بینایی و توجه کامل به نیازهای مردم راه اندازی شد و مسیر خود را طی کرد و این روند روبه رشد همچنان ادامه دارد.

وی با تاکید بر این که بسیج همواره در کنار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دشمنان داخلی و خارجی را در تحقق اهداف شوم خود، علیه ایران با شکست مواجه کرده است، افزود: بسیج با توجه به اهداف خود همواره با حضور قاطع و مقتدرانه خود، دشمن را در رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده درباره ایران دچار شکست کرده و این مهم در بسیاری از مقاطع حساس نظام خود را نشان می دهد.