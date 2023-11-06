به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان دشتی هنگام کنترل خودروهای عبوری به سمت استان همجوار به یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ مشکوک و این خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی موفق شدند در بازرسی از این خودرو ۱۳ قطعه پرنده کمیاب از نوع شاهین و بالابان (چرخ) کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش پرنده‌های مکشوفه ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این زمینه یک متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.