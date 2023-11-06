  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۴۳

فرمانده انتظامی استان بوشهر:

محموله پرنده‌های کمیاب در دشتی توقیف شد

محموله پرنده‌های کمیاب در دشتی توقیف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف ۱۳ قطعه پرنده قاچاق و کمیاب از نوع شاهین و چرخ به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در شهرستان دشتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان دشتی هنگام کنترل خودروهای عبوری به سمت استان همجوار به یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ مشکوک و این خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی موفق شدند در بازرسی از این خودرو ۱۳ قطعه پرنده کمیاب از نوع شاهین و بالابان (چرخ) کشف کنند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش پرنده‌های مکشوفه ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این زمینه یک متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 5931853

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • رحمان IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      1 2
      پاسخ
      خیلی دوست دارم۱ شاهین داشته باشم
    • IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      13 4
      پاسخ
      لطفا خیلی بیشتر از اینها در شهرستان دشتی کنترل بشه خیلی حیفه من خودم وقتی میبینم حیوانات از جمله پرندگان زیبا یا حیوانات دیگه مه به آن اشکال میگیم در زبان محلی یا همون بز کوهی شکار میشه خیلی حیفم میاد اینها امانت باید به آیندگان تحویل داده بشه واقعا در شهرستان دشتی خیلی به کوه میرن وشکار میشه
    • IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      13 7
      پاسخ
      واقعا این کار کثیفی است وباید باچنین بیشرف هایی که این کارکثیف راانجام میدهند باشدت برخوردکرد
    • IR ۱۷:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
      1 0
      پاسخ
      گناه دارن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها