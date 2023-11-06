آسیه آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیشینه دمای هوا در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت آینده بین ۲ تا سه درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، اظهار داشت: بیشینه دمای هوای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۲ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۶ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی ادامه داد: بویبن میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس زیر صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۸ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خواهند بود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه تا پایان هفته جوی پایدار در استان حاکم است، اضافه کرد: آسمان بیشتر مناطق استان طی این مدت صاف تا کمی ابری است و در مناطق مرکزی مه صبحگاهی و غبار رقیق پیش‌بینی می‌شود.

آقایی افزود: از اواخر هفته شرایط برای افزایش غلظت آلاینده‌ها در مناطق مرکزی و صنعتی استان مهیا خواهد بود و احتمال بالارفتن شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای عموم شهروندان وجود دارد.