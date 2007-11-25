بادامکی و پولادی از همراهی پرسپولیس و استقلال محروم هستند

به گزارش خبرنگارمهر، درهفته پانزدهم لیگ برتر4 بازیکن به دلیل دریافت کارت قرمز در بازیهای هفته گذشته و 6 بازیکن به علت سه اخطاره بودن از همراهی تیم های باشگاهی خود محروم هستند.

درهفته پانزدهم تیم ابومسلم با دو بازیکن بیشترین تعداد محروم را در اختیار دارد. اسامی محرومان پانزدهمین هفته لیگ به شرح زیر است :

باقراحمدی و سیدمحمدحسینی (ابومسلم) ، مهرداد پولادی (استقلال) ، حسین بادامکی (پرسپولیس)، حسین پاشایی (راه آهن) ، میثاق معمارزاده و آدریانوآلوز(سایپا) ، روح الله سمیع زاده (نفت آبادان) ، مهدی رحمتی (مس کرمان) ، امجد شکوه مقام (صبا باتری).