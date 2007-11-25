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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۷:۴۶

سازمان لیگ اعلام کرد:

بادامکی و پولادی از همراهی پرسپولیس و استقلال محروم هستند

بادامکی و پولادی از همراهی پرسپولیس و استقلال محروم هستند

از سوی سازمان لیگ برتر اسامی محرومان هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر اعلام شد که در این هفته 10 بازیکن از همراهی تیم های خود محروم هستند.

به گزارش خبرنگارمهر، درهفته پانزدهم لیگ برتر4 بازیکن به دلیل دریافت کارت قرمز در بازیهای هفته گذشته و 6 بازیکن به علت سه اخطاره بودن از همراهی تیم های باشگاهی خود محروم هستند.

درهفته پانزدهم تیم ابومسلم با دو بازیکن بیشترین تعداد محروم را در اختیار دارد. اسامی محرومان پانزدهمین هفته لیگ به شرح زیر است :

باقراحمدی و سیدمحمدحسینی (ابومسلم) ، مهرداد پولادی (استقلال) ، حسین بادامکی (پرسپولیس)، حسین پاشایی (راه آهن) ، میثاق معمارزاده و آدریانوآلوز(سایپا) ،  روح الله سمیع زاده (نفت آبادان) ، مهدی رحمتی (مس کرمان) ، امجد شکوه مقام (صبا باتری).

کد مطلب 593186

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