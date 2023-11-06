مساله لایروبی وابسته به تامین اعتبارات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد خانی پور بعد از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی خسارت سیلاب در فومن اظهار کرد: فعالیت‌های این شرکت بر اساس اعتبارات ابلاغی است.

وی با بیان اینکه مسأله لایروبی وابسته به تأمین اعتبارات است، افزود: چاره کار تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها است اما اجرای این کار با اعتراضاتی مواجه می‌شود که مانع از مصوب شدن این حدود و حریم‌ها می‌شود.

خانی پور تصریح کرد: بهترین کار برای اینکه خسارات در مواقع اینگونه بحران‌ها کاهش پیدا کند رعایت حریم رودخانه‌ها است.

عملیات ایمن سازی مسجد سیدسرا آغاز شده است

«امیررضا حمتیان» معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان با بیان اینکه یک دستگاه گریدر، یک دستگاه بیل مکانیکی و ۶ دستگاه کمپرسی این بنیاد در شهرستان فعال است، اضافه کرد: عملیات ایمن سازی مسجد سیدسرا آغاز شده است.

رحمتیان افزود: نیروهای ارزیاب بنیاد مسکن کار خود را به پایان رسانده‌اند و بخش اعظم مشکل مناطق سیلاب زده، آب گرفتگی حیاط و محوطه ها گزارش شده است.

معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان تصریح کرد: طبق گزارشات این شهرستان نیازمند لوله گذاری ۱۰ دهنه پل و احداث ۲ کیلومتر دیوار حائل است.

احداث مسیر جایگزین برای تردد مردم گشت رودخان

«عمار رهبری» رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان فومن با بیان اینکه مسیر جایگزین برای تردد در منطقه سیدسرا احداث شده است، اظهار کرد: با فعال شدن دستگاه‌های خدمات رسان، مسدودی جاده گرداولاست نیز در حال رفع است.

۸ باغ چای در سیلاب اخیر فومن از بین رفته است

مدیر اداره جهاد کشاورزی فومن از وقوع سیلاب اخیر سبب از بین رفتن اراضی زراعی و دام مناطق آسیب دیده شده است، گفت: اکیپ‌های این مدیریت، با همکاری دهیاران در حال برآورد خسارات و انجام اقدامات بعدی هستند.

وی ضمن اشاره به وارد آمدن خسارات به جایگاه‌های نگهداری دام، برنج و حتی موارد کشت دوم در اراضی زراعی، افزود: ۸ مورد باغات چای در اثر رانش زمین از بین رفته است.

سیلاب اخیر به ۴ مدرسه خسارت وارد کرد

«ایوب بیتا» مدیر اداره آموزش و پرورش فومن با بیان اینکه از ۱۲ مدرسه واقع در مناطق سیل زده، ۴ مدرسه آسیب دیده‌اند، گفت: کار لایروبی، پاکسازی و شن ریزی در آنها در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت سازمان نوسازی مدارس برای رفع مشکل مدارس در فومن ادامه داد: سقف ۲ واحد آموزشی در هنگام بارندگی دچار مشکل است که می طلبد مورد توجه قرار گیرد.