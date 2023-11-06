خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها؛ کبری ولیزاده: واحد تولید منگنز قرار است با مشارکت سرمایه گذاران خارجی برای اولین بار در شهرستان ملکشاهی از توابع استان ایلام احداث شود.

مرحله اول این واحد تولیدی با مشارکت شرکت چینی و سرمایه گذاری اولیه ۵ میلیون دلار قرار است تا ۶ ماه آینده به بهره برداری برسد.

استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی فرصت برای توسعه سرمایه در استان است و بر همین اساس قرار است سرمایه گذاران چینی در ناحیه صنعتی ملکشاهی کارخانه فولاد منگنز احداث کنند.

واگذاری ۲.۲ هکتار زمین به چینی‌ها

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی ایلام نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزان زمینی به سرمایه گذار چینی در شهرک صنعتی ملکشاهی واگذار شد شده ۲.۲ هکتار زمین است که کار آن در مرحله دیوارکشی است.

موسی حاتمی افزود: در شهرک صنعتی ملکشاهی ۹ قرارداد صنعتی منعقد شده که از ۲ واحد به بهره برداری رسیده که هم اکنون در حال فعالیت هستند.

وی گفت: طبق اعلام سرمایه گذار چینی به زودی بعد از نصب سوله‌ها، این کارخانه راه اندازی می‌شود.

تکمیل زیرساخت‌های استان برای حضور سرمایه گذاران در استان ایلام

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ایلام در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سرمایه گذاری زیربنای توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود، در نتیجه انجام سرمایه گذاری برای توسعه اشتغال در استان و شهرستان‌ها بسیار مهم است.

سعید رشنوادی افزود: در اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان اقدامات زیادی در این خصوص طی یک سال گذشته برای جذب سرمایه گذار خارجی صورت پذیرفته است.

وی گفت: از جمله این اقدامات کاهش بروکراسی اداری، بستر و بهبود فضای کسب و کار، تقویت و به کارگیری نیروی متخصص در مرکز خدمات سرمایه گذاری به عنوان پل ارتباطی بین بخش دولتی و سرمایه گذار است.

وی ادامه داد: همچنین شناسایی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و کاستی‌های استان و ایجاد سامانه معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری نیز انجام شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ایلام بیان کرد: اجرای کامل سطح اراضی قابل سرمایه گذاری، چاپ کتاب فرصت‌های سرمایه گذاری در استان به سه زبا فارسی، انگلیسی و عربی نیز انجام شده است.

وی از صدور ۳۰ عنوان مجوز بی نام در حوزه‌های مختلف سرمایه گذاری در استان خبر داد و بیان داشت: همچنین برای حضور سرمایه گذاران تکمیل زیرساخت‌هایی مثل تسریع در واگذاری زمین، تأمین برق و آب و راه دسترسی نیز شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان انجام شده است.

نیاز استان ایلام به حضور سرمایه‌گذاران خارجی است

استاندار ایلام نیز روز گذشته در بازدید از طرح تولید منگنز توسط چینی‌ها در ملکشاهی اظهار داشت: سرمایه گذاران چینی به منظور تولید منگنز وارد استان شده‌اند، مواد اولیه تولید منگنز بخشی از توکیو و بخشی دیگر از سایر کشورها وارد می‌شود؛ ولی تولیدات این کارخانه کاربرد داخلی و خارجی دارد.

حسن بهرام نیا بیان کرد: در فاز اول این طرح سرمایه گذار چینی ۵ میلیون دلار سرمایه گذاری می‌کند و در فاز دوم حدود ۱۲ میلیون سرمایه گذاری خواهد شد.

وی یادآور شد: زیرساخت‌های ناحیه صنعتی در ملکشاهی در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار گرفته است تا توسعه استان روند متناسبی داشته باشد.

استاندار ایلام افزود: یکی از مهمترین رویکردهای مجموعه مدیریت ارشد استان، هدایت سرمایه‌گذاران خارجی به استان است که در این رابطه اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: نیاز استان ایلام به حضور سرمایه‌گذاران خارجی است و برای اولین بار در طول تاریخ استان ایلام اولین سرمایه‌گذار خارجی از کشور چین در حوزه شهرک‌های صنعتی کار خود را در شهرستان شروع کرد.

استاندار ایلام افزود: به منظور توسعه متوازن در سایر شهرستان‌های استان نیز این کارخانه عظیم با سرمایه‌گذاری ۵ میلیون دلار در فاز اول و اشتغالزایی ۶۰ نفر در ملکشاهی کلید خورده است.

وی تأکید کرد: سرمایه‌گذاران خارجی مکلف به استفاده از کارگران بومی هستند و از کارگران غیر بومی باید جلوگیری شود.

ایلام یک استان صنعتی نیست و اکثر صنایع استان قدمت بالایی ندارند. استعداد و پتانسیل بخش صنعت استان بیشتر دربخش های صنایع معدنی غیر فلزی و نفت و گاز است.

اشتغال موجود در بخش صنعت استان به نسبت سرمایه‌گذاری های انجام شده در قیاس با سایر بخش‌های اقتصادی، کم است.

ایلام به رغم جمعیت کم و داشتن منابع فراوان، دارای نرخ بیکاری بالا است، کاهش درآمد خانواده‌ها و کاهش رفاه اجتماعی، باعث مهاجرت جوانان و خانواده‌ها به شهرهای بزرگ کشور شده است.

حضور سرمایه گذاران خارجی در استان ایلام فرصت بسیار خوبی برای رفع بخشی از مشکلات استان به خصوص در حوزه بیکاری است.