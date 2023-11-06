خانه نساجی سنتی محتشمی در کاشان گشایش یافت

به‌گزارش خبرگزاری مهر، این خانه با قدمت قاجاریه به‌عنوان موزه زنده به همت بخش خصوصی خریداری و توسط استاد حلی به مدت ۱۰ سال مرمت و بازسازی شد.

احمد دانایی نیا رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کاشان در آئین افتتاح خانه نساجی محتشمی گفت: با توجه به کاربری آموزشی این خانه تاریخی، فروشگاه صنایع‌دستی، کافه، عکاس‌خانه، کارگاه‌های آموزش رنگرزی، چله پیچی، بافت انواع پارچه، گلیم، جاجیم، قالیبافی، خیاط‌خانه و طراحی پارچه و لباس در این خانه برپا است.

وی افزود: با توجه به اشتغال مستقیم ۱۰ نفر در مرکز آموزشی، این خانه تاریخی باهدف حفظ و احیا هنرهای دستی به‌ویژه دست‌بافت‌های کاشان گشایش یافت.

به گزارش مهر، مریم جلالی، معاون وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای حضور در ویژه‌برنامه‌های آئین پاسداشت جهان شهر کاشان، شهر جهانی نساجی سنتی، ثبت ملی و جهانی کاشان، شهر جهانی نساجی، آئین افتتاحیه خانه نساجی سنتی محتشمی، رونمایی از تمبر یادبود نکوداشت کاشان، شهر جهانی نساجی، رونمایی از یادمان شهر جهانی نساجی دریکی از میدان‌های شهر، نورافشانی بوستان کاشان، شهر جهانی نساجی و نام‌گذاری یکی از بوستان‌های بزرگ شهر کاشان به نام نساجی سنتی به کاشان خاستگاه تمدن بشری، شهر فرش و عطر و گلاب سفرکرده است.