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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۱۴

دستیار ویژه وزیر امور خارجه:

ایجاد نمایندگی وزارت امور خارجه در استان ها هدفگذاری شده است

ایجاد نمایندگی وزارت امور خارجه در استان ها هدفگذاری شده است

ساوه- دستیار ویژه وزیر امور خارجه و مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور گفت: ایجاد نمایندگی‌های وزارت امور خارجه در استان ها در راستای معرفی ظرفیت‌ها هدفگذاری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سهرابی ظهر دوشنبه در آئین دومین جشنواره ملی انار ساوه گفت: در آینده نزدیک با راه اندازی نمایندگی وزارت امور خارجه در اراک، شمار این نمایندگی‌ها در کشور به ۳۰ مورد می‌رسد.

وی تاکید کرد: در راستای معرفی ظرفیت‌ها به ویژه پتانسیل‌های بخش کشاورزی، راه‌اندازی نمایندگی‌های وزارت امور خارجه در استان‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

سهرابی گفت: توسعه و رونق فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغاتی در خارج از کشور نیز توسط این وزارتخانه در قالب رویدادهای فرهنگی دنبال می‌شود که اقداماتی نیز در راستای صادرات انار با نمایندگان سایر کشورها انجام شده است.

کد مطلب 5931882

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