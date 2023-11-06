ایجاد نمایندگی وزارت امور خارجه در استان ها هدفگذاری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سهرابی ظهر دوشنبه در آئین دومین جشنواره ملی انار ساوه گفت: در آینده نزدیک با راه اندازی نمایندگی وزارت امور خارجه در اراک، شمار این نمایندگی‌ها در کشور به ۳۰ مورد می‌رسد.

وی تاکید کرد: در راستای معرفی ظرفیت‌ها به ویژه پتانسیل‌های بخش کشاورزی، راه‌اندازی نمایندگی‌های وزارت امور خارجه در استان‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

سهرابی گفت: توسعه و رونق فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغاتی در خارج از کشور نیز توسط این وزارتخانه در قالب رویدادهای فرهنگی دنبال می‌شود که اقداماتی نیز در راستای صادرات انار با نمایندگان سایر کشورها انجام شده است.