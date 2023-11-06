تعویض روغنی متقلب در عسلویه پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین خواجه اظهار داشت: در پی گزارشهای رسیده مبنی بر فعالیت شخصی در امر توزیع و فروش روغنهای تقلبی مارکهای خارجی در مغازه تعویض روغنی در شهر نخل تقی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی قرار گرفت.
وی افزود: تحقیقات پلیسی در این باره به صورت گسترده انجام که مشخص شد فروشنده با تخلیه روغنهای سالم به مارکها و برندهای معتبر، اقدام به پر کردن قوطیهای چهار لیتری با روغن بدون هویت و تقلبی مینماید.
سرهنگ خواجه با بیان اینکه فرد متخلف پس از پلمب دستی قوطیها و فروش آن در به مشتریان، گفت مأموران پس از هماهنگیهای قضائی به همراه مأموران اتاق اصناف، اقدام به بازرسی از مغازه تعویض روغنی موردنظر کرده که ۲۷ قوطی چهار لیتری روغن تقلبی به مارکهای هیوندا و مکث کشف کردند.
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