مهدی اربابنیا در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه مصوب سال ۱۳۹۸ بخشی از املاک خصوصی مردم در محدوده عرصه تاریخی اثر واقع شده بود که موجب مشکلات حقوقی شد.
سرپرست معاونت میراثفرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری البرز ادامه داد: پس از انجام مکاتبات و پیگیریهای چند ساله با کمک مردم محلی، در نهایت نقشه بازنگری عرصه و حریم، در وزارتخانه متبوع بررسی و به زودی ابلاغ میشود.
اربابنیا افزود: در چند سال گذشته با مکاتبات و پیگیریهای صورت گرفته توسط مردم محلی و همچنین بازرسی، مدیر کل ثبت آثار وزارت و پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری نهایتاً دستور بازنگری مجدد در عرصه و حریم این تپه صادر شد که مشکلات برخی از ساکنان جبهه شمالی این تپه با ابلاغ نقشه بازنگری مرتفع خواهد شد.
او ادامه داد: به این ترتیب گمانه زنیهایی توسط دکتر هژبری صورت گرفت و موضوع در شورای حریم مطرح شد و به زودی نقشه اصلاح و ابلاغ میشود تا مشکلات اهالی منطقه بر طرف شود.
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