به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمیان به عنوان رئیس، علی اکبر اشعری به عنوان دبیر و اکبر نصراللهی به عنوان سخنگوی هیأت منصفه مطبوعات استان تهران انتخاب شدند.

حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن رحیمیان از مؤسسان مجمع روحانیون مبارز پیش از این نماینده ولی فقیه و رئیس بنیاد شهید، علی اکبر اشعری پیش از این مشاور رئیس جمهور، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، مدیر عامل انتشارات سروش و نیز سردبیر همشهری بودند.

اکبر نصراللهی عضو هیأت علمی دانشگاه، رئیس دانشکده هنر و رسانه و دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه، مدیر کل اطلاعات و اخبار شبکه خبر و مدیر کل نظارت و ارزیابی اخبار و برنامه‌های سیاسی صدا و سیما را در کارنامه فعالیت رسانه‌ای و علمی خود دارد.

طبق ماده ۳۶ قانون مطبوعات هر دو سال یک‌بار اعضای جدید هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی و رئیس، دبیر و سخنگوی آن تعیین می‌شوند.

محمدحسن رحیمیان، علی اکبر اشعری، رمضان موسوی مقدم، اکبر نصرالهی، محمدعلی امانی، علیرضا محجوب، امیر خوراکیان، حبیب احمدزاده، محمد خدادی، الهام امین زاده، عبدالحسین روح الامینی، علی‌اکبر کسائیان، علیرضا سربخش، یوسف غروی، حمید مومنی‌راد، محمود خسروی‌وفا، حسن حمیدزاده، پروین سلیحی، حسن خجسته باقرزاده، محمدرضا خردمند و مرتضی آخوندی از اعضای هیئت منصفه هستند.