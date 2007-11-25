فراخوان نخستین جشنواره تئاتر چین منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست از 16 تا 26 اکتبر 2008 با همکاری موسسه بینالملل تئاتر ITI در پاریس و ایالت جیانگسو چین در شهر نانگجینگ چین برگزار میشود که اولین جشنواره بینالمللی تئاتر در کشور چین نیز محسوب میشود و به صورت دوسالانه برگزار خواهد شد.
کشورهایی از پنج قاره در این رویداد حضور خواهند داشت و کیفیت، کثرتگرایی و تنوع و جذابیت برای تماشاگران محلی از معیارهای انتخاب آثار نمایشی شرکتکننده در جشنواره خواهد بود و تمام گونههای نمایشی را با موضوع کلی سنت و چهره جدید جهان مورد ملاحظه قرار میدهد.
جشنواره هزینه اقامت و رفت و آمد داخل چین را به مدت هفت روز تقبل کرده و گروههای شرکتکننده هزینه بلیت هواپیما و حمل و نقل دکور را پرداخت میکنند. آثار برگزیده جشنواره دو اجرا خواهند داشت و هزینه معرفی آثار 24 آذر مشخص میشود. گروههای علاقمند میتوانند با نشانی ctawangling@bbn.cn با جشنواره تماس بگیرند.
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