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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۸:۳۲

فراخوان نخستین جشنواره تئاتر چین منتشر شد

نخستین جشنواره بین‌الملی تئاتر در سی و یکمین نشست "تئاتر ملت ما" اکتبر سال 2008 توسط مرکز ITI چین برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست از 16 تا 26 اکتبر 2008 با همکاری موسسه بین‌الملل تئاتر ITI در پاریس و ایالت جیانگسو چین در شهر نانگجینگ چین برگزار می‌شود که اولین جشنواره بین‌المللی تئاتر در کشور چین نیز محسوب می‌شود و به صورت دوسالانه برگزار خواهد شد.

کشورهایی از پنج قاره در این رویداد حضور خواهند داشت و کیفیت، کثرتگرایی و تنوع و جذابیت برای تماشاگران محلی از معیارهای انتخاب آثار نمایشی شرکت‌کننده در جشنواره خواهد بود و تمام گونه‌های نمایشی را با موضوع کلی سنت و چهره جدید جهان مورد ملاحظه قرار می‌دهد.

جشنواره هزینه اقامت و رفت و آمد داخل چین را به مدت هفت روز تقبل کرده و گروههای شرکت‌کننده هزینه بلیت هواپیما و حمل و نقل دکور را پرداخت می‌کنند. آثار برگزیده جشنواره دو اجرا خواهند داشت و هزینه معرفی آثار 24 آذر مشخص می‌شود. گروههای علاقمند می‌توانند با نشانی ctawangling@bbn.cn با جشنواره تماس بگیرند.

کد مطلب 593192

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