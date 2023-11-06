مدارس مناطق حاشیه نشین کهگیلویه و بویراحمد تجهیز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان سبحان نژاد ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: با توجه به اهمیت تحقق عدالت آموزشی، تجهیز و ارتقای ظرفیت‌ها در مدارس مناطق حاشیه نشین استان مورد تاکید قرار دارد.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته از طریق بخش‌های متولی توسعه تجهیزاتی تعدادی از مدارس را شاهد بودیم، عنوان کرد: ارتقای کیفیت آموزشی یکی از اهداف سند تحول بنیادین و اولویت‌های کاری آموزش و پرورش است.

سبحان نژاد گفت: برای حمایت بهتر از ظرفیت‌های تجهیزی تخصیص اعتباراتی داشتیم، اما باید تعامل دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف را برای عملکرد بهتر داشته باشیم.

وی افزود: تجهیزاتی شامل فوتبال دستی، میز تنیس، آب سرد کن و بخاری با هدف توسعه نشاط بخشی و بهبود کیفیت فضای آموزش توزیع شد و تجهیز مدارس استان به وسایل کمک آموزشی، آزمایشگاهی، میز و صندلی، سیستم هوشمند، سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی را در سال قبل توسط نوسازی مدارس داشتیم.