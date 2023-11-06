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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۳۷

کارشناس هواشناسی استان ایلام:

هوای استان ایلام تا پایان هفته پایدار است

هوای استان ایلام تا پایان هفته پایدار است

ایلام-کارشناس هواشناسی استان ایلام گفت: هوای استان ایلام تا پایان هفته پایدار است.

احسان احمدی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با خروج سامانه بارش زا، جو استان تا پایان هفته پایدار است.

وی افزود: بیشترین میزان بارندگی‌ها طی چند روز گذشته در شهرستان ایوان به میزان ۴۸.۵ میلیمتر و کمترین میزان بارندگی‌ها را در شهرستان دهلران داشتیم.

احمدی نژاد عنوان کرد: در خود شهر دهلران در ایستگاه هواشناسی بارشی ثبت نشده و در شهر ایلام هم در حدود ۱۸ میلیمتر بارندگی داشتیم.

کارشناس هواشناسی ایلام ادامه داد: از دیروز تا پایان هفته جو پایداری را در سطح استان داریم، آسمان استان غالباً به صورت صاف پیش بینی می‌شود.

احمدی نژاد اضافه کرد: در برخی نواحی استان به صورت موقتی صرفاً افزایش سرعت باد را خواهیم داشت.

وی بیان داشت: از نظر دمای روزانه افزایش نسبی در حد ۲ تا ۳ درجه را ما تا اواسط هفته خواهیم داشت.

کد مطلب 5931928

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