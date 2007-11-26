در تفکر انتقادی احساسات سرکوب نمی شوند. متفکر انتقادی نمی خواهد افرادی بی احساس و بدون تجربیات اصیل تربیت کند. متفکر انتقادی تنها در صدد است جلوی احساساتی که مانع تفکر جدی و ژرف می شوند بگیرد. از جمله موانع زبانی که با احساسات بی ارتباط نیست و می تواند جلوی تفکر صحیح و منطقی را بگیرد استفاده از گزاره ها و واژه هایی است که بار ارزشی و احساسی دارند و سبب می شوند که ما نتوانیم به صورت درست با مدعا و نظری روبرو شویم. فردی را مجسم کنید که هنگام سخن گفتن از رأیی صاحب آن رأی را انسانی بسیار مشهور، تأثیرگذار، مسلط و دانشمند معرفی می کند. آیا کسی که در صدد است رأی چنین فردی را تحلیل و عیارسنجی کند توان آن را خواهد داشت که با تکیه بر این القاب و عناوین که بار احساسی و ارزشی دارندوظیفه خود را بخوبی انجام دهد.

فرد دیگری را مجسم کنید که مدعایی خاص را مطرح می کند. او صاحب این مدعا و نظر را فردی معرفی می کند که تاکنون بسیاری از آرا و نظریاتش اشتباه از آب درآمده اند و از واژه هایی برای معرفی چنین فردی استفاده می کند که از آنها حتی تحقیر استنباط می گردد. آیا در اینجا هم مخاطب و فردی که می خواهد نقادانه رأیی را عیارسنجی کند توان آن را دارد که به چنین مشی و مرامی دست زند. یقیناً این مهم میسور و مقدور نخواهد بود.

تفکر انتقادی به ما گوشزد می کند که در هنگام مطرح کردن نظر و رأیی ما باید کمال تلاش خود را به کار گیریم که آن را چنان معرفی کنیم که نه در باب صاحب آن رأی و نه در مورد محتوای آن نظریه، القاب منفی و مثبت احساسی وجود نداشته باشند.

مرحوم شریعتی در یکی از آثار خود نقل می کند که هنگام تدریس تاریخ ادیان در دانشگاه چنان آرای ادیان مختلف را با احترام معرفی می کرده که بسیاری از دانشجویان تصور می کرده اند او بدان ادیان اعتقاد قلبی و ایمانی هم دارد. در حالی که مسئله این نبوده و آنچه روی داده صرفاً این بود که شریعتی می دانسته است که در معرفی آرای ادیان مختلف نه تنها باید از جاده انصاف خارج نشود که نباید از القاب و عناوینی استفاده نماید که توهین به آن ادیان تلقی می شود. علاوه بر این ارائه دیدگاهی نباید این تصور را در مخاطب ایجاد کند که ما رویکرد تبلیغی در مواجهه با آن رأی اتخاذ کرده ایم.

این دو مهم محقق نمی شوند مگر آنکه بدانیم باید احساسات شخصی را در قضاوتهای خودمان حذف کنیم. البته ممکن نیست که این احساسات به تمامی حذف شوند و آنچه مهم است این است که این احساسات قضاوتهای ما را در مورد رأی و نظری کاملآ تحت الشعاع قرار ندهند.

ما متأسفانه در زبان پارسی از القابی چون دکتر و پروفسور و استاد و ... زیاد استفاده می کنیم. این القاب سبب می شوند فرد محسور شود و کمتر بتواند رابطه ای انتقادی با نظری خاص برقرار کند. از سوی دیگر واژه های چون منحط، زوال گونه، بی مایه، بی مبنا و غیراصیل واژه هایی کلی و احساساتی هستند که بیش و پیش از آنکه روشنگر باشند برای بستن دهانها ابراز می شوند. در نگارش و سخن گفتن از این مفاهیم هم باید کمتر استفاده کرد.