خلاصه کردن نقش بسیج به جنگ ظلم است / اخلاق مهمترین ویژگی فرهنگ بسیجی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران ، عصر امروز در نشست صمیمانه با حوزه ها و پایگاههای بسیج شهرداری تهران ، با بیان این مطلب گفت : فرهنگ بسیج ریشه در اندیشه انقلاب دارد و میوه انقلاب است که انقلاب نیز نشات گرفته از قیام عاشورا و فرهنگ عاشورایی است.

وی با بیان اینکه بسیج فقط برای جنگ ساخته نشده است، افزود: بسیج مجموعه ای است با کارکرد اجتماعی و دارای ابعاد مختلف که نباید درجنگ خلاصه شود و این تفکر ظلم به اهداف بسیج و اندیشه امام و رهبری است .

قالیباف در ادامه گفت : بزرگان دین ما معتقدند اساس احکام شریعت و اسلام ، زمانی در جامعه محقق می شود که در آن جامعه عدالت مستقر شده باشد واین احکام تنها بر بستر عدالت شکل می گیرد.

وی عدالت را دارای وجوه مختلف دانست و افزود: مهمترین جنبه عدالت، عدالت اخلاقی است و اگر عدالت ، در حوزه اخلاق مستقر نشود ، سایر اجزای عدالت نیز محقق نخواهد شد.

شهردار تهران ، با بیان اینکه مهمترین خطری که جامعه دینی و فرهنگ بسیجی را تهدید می کند، روحیه غیر اخلاقی است ، اظهار کرد : کینه ورزی، حسد ، بخل ، دوری از محبت و غیره از جمله مواردی هستند که هیچ سازگاری با فرهنگ شهادت و ایثار ندارند و برای رسیدن به اهداف والای بسیج باید از آنها دوری کرد .

قالیباف با انتقاد از عملکرد بسیج شهرداری تهران در نهادینه کردن فرهنگ بسیج در بدنه شهرداری ، گفت : بسیجیان شهرداری باید فرهنگ بسیج را در بدنه شهرداری ببرند و با اقدامات به جا و مناسب ،این فرهنگ را در شهرداری نهادینه کنند .

وی با اشاره به اینکه ، مردم باید فرهنگ بسیجی را در بدنه شهرداری حس کنند ، افزود : امروز، مجموعه مدیران شهرداری از مدیران ارشد گذشته بسیج تشکیل شده اند که باید از این فرصت و با روحیه ای بسیجی ، نهایت استفاده را برای خدمت به مردم کرد .

شهردار تهران با بیان اینکه نهادینه کردن فرهنگ بسیج ، با شعار محقق نمی شود ، گفت : همه کارهای شهرداری باید با محوریت تفکر بسیجی انجام شود و جز فرهنگ بسیج ، هیچ فرهنگی نجات دهنده کشور در همه ابعاد مادی و معنوی نخواهد بود .

به گفته وی ، بسیجی بودن و بسیجی ماندن ، افتخاری است که تنها در سایه لیاقت و قابلیت محقق می شود و در غیر این صورت شدنی نسیت.