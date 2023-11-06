صدور کیفرخواست برای ۱۸ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، مجید فرهمندزاده اظهار داشت: بر اساس گزارش اداره کل اطلاعات مبنی بر ارائه اظهار نظر خلاف واقع تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری در امور کشاورزی با موضوع اعتراض به آگهی تشخیص اراضی ملی، مراتب در دستور کار بررسی و پیگیری حفاظت و اطلاعات دادگستری قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس تحقیقات و بررسی های به عمل آمده و البته اقرارهای صریح متهمان، اتهام آنان محرز و پرونده پس از تفهیم اتهام با صدور قرار تأمین متناسب و صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری دو شهرستان ارجاع شد.

این مقام قضایی، با بیان اینکه کارشناس باید در برابر اظهار نظر خود پاسخگو باشد، تصریح کرد: کارشناسان رسمی در اظهار نظر های خود مسئولیت انتظامی، مدنی و بعضاً کیفری دارند فلذا باید در اظهارنظر های خود، دقت لازم را داشته و با بررسی واقعیات، مستندات و ادله اظهار نظر نمایند.

وی کارشناسی را به اندازه قضاوت مهم دانست و اظهار کرد: بسیاری از آراء قضایی مبتنی بر نظر کارشناسی است و هرگونه اظهارنظر خلاف واقع می تواند در تصمیم قاضی و اجرای عدالت و احقاق حق خدشه وارد کند.

فرهمند زاده به اهمیت برخورد با هر گونه جرم و تخلف در دستگاه قضایی و نهادهای همزیست آن اشاره و بیان کرد:‌ قاطبه جامعه کارشناسی، افرادی متعهد، پاک دست و پاک سرشت هستند اما اگر معدود افرادی از هر طیف بخواهند با هرگونه سوء‌ جریان مالی و فساد به اعتبار سایر مجموعه ها لطمه وارد کنند، با آنان برخورد خواهد شد و شهروندان نیز می توانند از طریق سامانه ۱۵۸۰ یا ستاد خبری حفاظت و اطلاعات در شناسایی افراد و جریانات مفسد همراهی و مراتب را اطلاع رسانی کنند.