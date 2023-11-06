محکومیت قاچاقچی لوازم خانگی در تعزیرات حکومتی

به گزارش خبرگزاری مهر معصومه سلطانیه اظهار کرد: یک دستگاه خودرو حامل جارو برقی خارجی به ارزش یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال در قزوین کشف و پرونده‌ای برای رسیدگی در تعزیرات حکومتی تشکیل شد.

رئیس شعبه سوم تعزیرات حکومتی قزوین افزود: با توجه به بررسی‌های انجام شده، راننده خودرو برای نداشتن مدارک قانونی، حمل کالای غیر مجاز علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده به پرداخت؛ چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

سلطانیه گفت: اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا با هدف؛ رونق بخشی به تولید داخلی و صیانت از حقوق مصرف کنندگان است و در این باره با هرگونه خرید، فروش، حمل و نگهداری کالاهای خارج از ضوابط تعیینی دولت به شدت برخورد می‌شود و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به تعزیرات حکومتی، برای رسیدگی گزارش کنند.

به گفته سلطانیه، پلیس امنیت اقتصادی پس از کشف این تخلف، پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.‌