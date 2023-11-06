سیدرضا غفاریان در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ۷ ماه گذشته ۴۷ روستا در استان البرز از نعمت گاز برخوردار شدهاند، اظهار کرد: با این اقدام ۱۱ هزار و ۱۷۱ نفر روستایی در این مدت از انرژی گاز بهره مند شدهاند.
وی با بیان اینکه گازرسانی به دو روستا در دست اجراست، ادامه داد: در همین مدت هزار و ۳۳۹ نفر جمعیت شهری هم به جرگه مصرف کنندگان از انرژی گاز پیوستهاند که با احتساب جمعیت روستایی در مجموع ۱۲ هزار و ۵۱۰ نفر از البرزنشینان بهره مند از نعمت گاز شدهاند.
مدیر عامل شرکت گاز استان البرز ادامه داد: با اضافه شدن این تعداد به مصرف کنندگان گاز در استان البرز ۲ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۹۱ نفر از جمعیت استان البرز از انرژی گاز بهره مند شدهاند.
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