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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۱۰

مدیرعامل شرکت گاز البرز خبر داد؛

بهره‌مندی بیش از ۱۱ هزار خانوار روستایی البرزی از گاز

بهره‌مندی بیش از ۱۱ هزار خانوار روستایی البرزی از گاز

کرج- مدیرعامل شرکت گاز استان البرز گفت: در هفت ماه گذشته ۱۱ هزار و ۱۷۱ نفر از ساکنان روستاهای استان به جمع استفاده‌کنندگان از انرژی گاز پیوسته اند.

سیدرضا غفاریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ۷ ماه گذشته ۴۷ روستا در استان البرز از نعمت گاز برخوردار شده‌اند، اظهار کرد: با این اقدام ۱۱ هزار و ۱۷۱ نفر روستایی در این مدت از انرژی گاز بهره مند شده‌اند.

وی با بیان اینکه گازرسانی به دو روستا در دست اجراست، ادامه داد: در همین مدت هزار و ۳۳۹ نفر جمعیت شهری هم به جرگه مصرف کنندگان از انرژی گاز پیوسته‌اند که با احتساب جمعیت روستایی در مجموع ۱۲ هزار و ۵۱۰ نفر از البرزنشینان بهره مند از نعمت گاز شده‌اند.

مدیر عامل شرکت گاز استان البرز ادامه داد: با اضافه شدن این تعداد به مصرف کنندگان گاز در استان البرز ۲ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۹۱ نفر از جمعیت استان البرز از انرژی گاز بهره مند شده‌اند.

کد مطلب 5931974

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