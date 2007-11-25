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۴ آذر ۱۳۸۶، ۲۱:۰۰

گزارش تصویری / نشست فرماندهان بسیج شهرداری با قالیباف-2

گزارش تصویری / نشست فرماندهان بسیج شهرداری با قالیباف-2

فرماندهان حوزه ها و پایگاههای بسیج و مسئولین بسیجی شهرداری تهران عصر امروز در نشستی صمیمی با دکتر محمدباقر قالیباف شهردار تهران دیدار و گفتگو کردند.

طرح مشکلات بسیجیان شهرداری با شهردار تهران

تقدیر دکتر قالیباف از بسیجیان موفق شهرداری

تقدیر دکتر قالیباف از جوانترین عضو موفق بسیج شهرداری

عکس یادگاری بسیجیان شهرداری با دکتر قالیباف شهردار تهران

عکس / سید شهاب الدین واجدی

کد مطلب 593198

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