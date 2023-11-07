خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: حمام تاریخی و زیبای باغ‌لله کرمان، که به عقیده بسیاری حتی از حمام گنجعلیخان هم زیباتر و اصیل‌تر بوده، بیش از یک دهه در انتظار مرمت و بازگشایی است؛ اما مسؤولان شهرداری و میراث فرهنگی به بهانه‌های مختلف، مرمت را به تأخیر انداخته و بعضاً به اقدامات کوتاه مدت بسنده می‌کنند.

تاکنون چندین شهردار و مدیر میراث فرهنگی در استان کرمان وعده‌ها و برنامه‌های فراوانی برای احیای این بنای ارزشمند تاریخی ارائه کرده‌اند اما گذر زمان ثابت کرد که هیچیک از وعده‌های داده شده، محقق نشده است.

حمام باغ‌لله در کوچه شماره ۱۳ خیابان شریعتی کرمان واقع شده است. با اینکه ابتدای این کوچه مغازه‌های امروزی و مدرنی وجود دارد، اما نام اصلی آن، کوچه تاریخی باغ‌لله واقع در بافت تاریخی شهر است و یکی از قدیمی ترین کوچه‌های کرمان محسوب می‌شود.

بناهای باقیمانده در این محله در کنار بازار عزیز کرمان که از قدیمی ترین بازارهای شهر کرمان بوده و امروزه تنها چند اثر تاریخی مثل مسجد تاریخی آیت الله در آن باقی مانده است، بخشی از فرهنگ غنی کرمان محسوب می‌شود.

اخیراً با تعریض و ایجاد خیابان‌های جدید در شهر کرمان، حمام باغ‌لله در جوار خیابان سادات خوشرو واقع شده است.

مجموعه‌ای از بناهای تاریخی در این محله واقع شده و مسجد باغ‌لله تنها بنایی است که از مجموعه این باغ معروف پابرجا و فعال مانده است.

این بنا به دلیل عدم نگهداری مناسب و وعده‌های همیشگی مسؤولان شهرداری و میراث فرهنگی، در حال تخریب کامل بوده و بی توجهی‌ها موجب شده است حمام مملو از زباله شود

حمام باغ لله که در انتهای کوچه با دیوار آجری پوشانده شده است، مربوط به دوره قاجار بوده و این اثر در تاریخ مردادماه ۱۳۸۴ با شماره ثبت ۱۳۰۶۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

حمام باغ‌لله حدود ۲۰۰ سال قدمت دارد و متعلق به «خواجه اتابک بزقوش» از عرفا و سیاستمداران کرمان بوده که بخش بزرگی از آثار تاریخی شهر کرمان نیز تحت مالکیت این شخص بوده است.

به اذعان بسیاری از کرمان شناسان و اساتید معماری می‌توان گفت که حمام باغ‌لله از زیباترین و قدیمی‌ترین حمام‌های استان کرمان به‌شمار می‌رود.

با گذشت چندین سال از مرمت‌های ناکافی اولیه، متأسفانه عدم رسیدگی به این حمام تاریخی سبب شده است مشکلات فراوانی برای اهالی محله باغ‌لله نیز ایجاد شود؛ که از آن جمله می‌توان به حضور حیوانات ولگرد و نیز فروکش کردن زمین در برخی مناطق اشاره کرد.

این بنا همچنین به دلیل عدم نگهداری مناسب و وعده‌های همیشگی مسؤولان شهرداری و میراث فرهنگی، در حال تخریب کامل بوده و بی توجهی‌ها موجب شده است حمام مملو از زباله شود.

بارندگی‌های اخیر در شهر کرمان نیز باعث تسریع در تخریب این بنا شده به نحوی که هم اکنون سطح آب در این بنا مجدداً بالا آمده است.

حمام باغ لله به دلیل پایین بودن نسبت به سطح زمین و نیز بالا آمدن آب‌های زیر زمینی در بافت تاریخی کرمان، بیشترین خسارت و تخریب را داشته است و عدم تعیین تکلیف بنا در سالهای اخیر برمشکلات آن افزوده است.

حمام باغ‌لله جزو بناهای اصلی شهر بوده است

محمدعلی گلابزاده کرمان شناس و محقق کرمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارداشت: حمام در قدیم مرکز تعاملات اجتماعی بوده است؛ آن هم در بافتی سنتی مانند کرمان که حمام‌ها فقط مرکز بهداشت نبودند بلکه بسیاری از گفت و شنودها و سنت‌های مردم در همین حمام‌ها انجام می‌شد.

وی ادامه داد: در ایام قدیم بعضاً خرید و فروش اجناس مختلف نیز در ورودی حمام‌ها انجام می‌شد و جایگاه هر شخص نیز در این فضاها مشخص بوده است.

گلابزاده افزود: حمام‌های زیادی به صورت سنتی در کرمان وجود داشته که حمام گنجعلیخان هم اکنون مرکز جذب توریسم است و برخی از حمام‌ها هنوز هم فعال است اما حمام باغ‌لله که بسیار زیبا و جزو بناهای اصلی شهر تاریخی کرمان بوده به شدت نیاز به مرمت و رسیدگی دارد.

وی این بنا را بخشی از تاریخ غنی شهر کرمان دانست و گفت: رسیدگی به این بنا که هنوز به طور کامل تخریب نشده است، می‌تواند جایگاه بسیار مناسبی برای بازدیدکنندگان فراهم کند.

رئیس مرکز کرمان شناسی ادامه داد: این حمام مربوط به دوران قاجار بوده و ثبت میراث ملی شده است. سابقه حمام به حدود ۲۰۰ سال قبل باز می‌گردد و از آخرین روزهای کاکرد حمام زمان زیادی نمی‌گذرد.

گلابزاده گفت: این حمام در گذشته باغی بوده متعلق به خواجه اتابک بزقوش که از رجال کرمانی بوده است و این حمام نیز به دستور وی ساخته شده است.

شهرداری مسئول مرمت و نگهداری حمام باغ لله است

مدیر انجمن دیده بان میراث و تمدن کارمانیا در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مسؤولیت مرمت و نگهداری بناهای تاریخی بر عهده مالک آن است و مالک حمام باغ‌لله شهرداری است.

امید ابراهیمی افزود: با اینکه این بنا ثبت ملی شده اما رویکرد در مواجه با بناهای تاریخی رویکردی مثبتی نبوده و سال هاست این حمام تاریخی در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

به گفته وی، متأسفانه بجز این بنا، در سایر بافت و بناهای تاریخی تحت تملک شهرداری نیز شاهد عدم رسیدگی و به نوعی رهاشدگی آثار با ارزش تاریخی هستیم.

فعال و کارشناس حوزه میراث فرهنگی تصریح کرد: در گذشته، مرمت قسمتی از این بنا انجام شده اما کماکان مشکل آب‌های زیرزمینی این بنا را تهدید کرده و حتی گاهی آب به سطح این حمام می‌رسد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بنا تحت تملک شهرداری است ولی سازمان میراث فرهنگی نیز به علت ثبت بنا، وظیفه رسیدگی و تعیین تکلیف آن را دارد.

وعده جدید مسؤولان کرمانی برای مرمت حمام باغ‌لله

شهردار منطقه پنج در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اقدامات شهرداری کرمان در رابطه با بافت تاریخی کرمان گفت: ما در مجموعه شهرداری منطقه پنج، بازسازی بافت قدیم شهر کرمان را به صورت ویژه پیگیری می‌کنیم.

مرضیه شاه حیدری از وجود ۱۰ کاروانسرا در محدوده بافت و بازار قدیم کرمان خبر داد و افزود: یکی از زیباترین بناهای کرمان که قدمتی ۲۰۰ ساله دارد، حمام باغ‌لله است که امروز در شرایط وخیمی به سر می‌برد و در حال غرق شدن در بین فاضلاب شهری است.

شهردار بافت تاریخی کرمان در خصوص مرمت این حمام تاریخی گفت: خوشبختانه پس از پیگیری‌های پی در پی عملیات اجرایی حمام باغ لله آغاز شده است.

متأسفانه پس از مدتی انتظار، سرمایه گذار پیدا نشد و ما در مجموعه شهرداری برای این کار ردیف بودجه در نظر گرفتیم

وی با اشاره به روند تصمیم گیری ها در خصوص این حمام قدیمی افزود: در جلسات زیادی که با سازمان میراث فرهنگی داشتیم طرح مرمت و معماری حمام باغ‌لله تصویب شد.

وی ادامه داد: در این کارگروه تصمیم گرفتیم که روند کار توسط سرمایه گذار انجام شود.

شاه حیدری افزود: متأسفانه پس از مدتی انتظار، سرمایه گذار پیدا نشد و ما در مجموعه شهرداری برای این کار ردیف بودجه در نظر گرفتیم.

شهردار منطقه پنج کرمان از تعیین پیمانکار و آغاز روند اجرایی مرمت حمام باغ‌لله خبر داد و گفت: قرارداد این پیمانکار با معاونت امور زیر بنایی شهرداری کرمان بسته شده است.

شاه‌حیدری، با بیان اینکه شهرداری بافت تاریخی، در کنار مجموعه بزرگ شهرداری کرمان، برای حفظ این بافت ارزشمند در شهر می‌کوشد، گفت: مطالبات مردم در زمان‌های مختلف، متفاوت است و اگر همین دیدگاهی که اکنون نسبت به حفظ بافت تاریخی و مرمت آثار و میراث فرهنگی وجود دارد، در گذشته وجود داشت، هیچگاه بافت تاریخی کرمان تا این حد لطمه نمی‌خورد.

مرمت و احیای این بنای تاریخی که جزو بناهای منحصر به فرد کرمان محسوب می‌شود می‌تواند منجر به پویایی گردشگری در این شهر شود.