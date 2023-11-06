رضا داودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا پایان سال جاری ۲۸ روستای بخش سرفیروز آباد شهرستان کرمانشاه طعم گوارای آب پایدار را خواهند چشید و پروژه آبرسانی به مجتمع امام علی (ع) یک شهرستان کرمانشاه از پیشرفت ۸۰ درصدی برخوردار است.

وی افزود: پروژه آبرسانی به مجتمع امام علی (ع) یک شهرستان کرمانشاه در بخش مخازن و حفر یک حلقه چاه ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: برای تأمین آب شرب ۲۸ روستا با تعداد ۵۲۶ خانوار، احداث ۱۵ باب مخزن با مجموع حجم ۷۵۰ مترمکعب، چهار باب موتورخانه، اجرای خطوط انتقال به متراژ ۴۷ هزار و ۶۱۴ متر و شبکه توزیع به متراژ ۲۰ هزار و ۲۰۰ متر در دستور کار قرار گرفته است.

داودی خاطر نشان کرد: تاکنون عملیات ساخت مخازن و حفر چاه در این پروژه تکمیل شده و عملیات لوله گذاری و احداث موتورخانه نیز با پیشرفت خوبی در حال انجام است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تجهیز ایستگاه‌های پمپاژ، این ۲۸ روستا که عمدتاً هیچ‌گونه تأسیسات آبرسانی تاکنون نداشته‌اند، تا پایان سال از نعمت آب شرب سالم و پایدار بهره مند خواهند شد.