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۵ آذر ۱۳۸۶، ۹:۲۱

جهرمی خواستار شد؛

تعیین سهم وزارت کار در تصمیم گیری ها/ دیگران بگویند در حاشیه ایم یا نه

تعیین سهم وزارت کار در تصمیم گیری ها/ دیگران بگویند در حاشیه ایم یا نه

وزیر کار و امور اجتماعی گفت: من در اوایل وزارت خودم، از حاشیه نشینی وزارت کار انتقاد کرده ام ولی در حال حاضر دیگران باید بگویند وزارت کار در حاشیه است یا در متن قرار دارد.

سید محمد جهرمی در گفتگو با مهر در خصوص میزان پیشرفت و بهبود عملکرد وزارت کار و امور اجتماعی از زمان تحویل گرفتن این وزارتخانه توسط وی و همچنین انتقادی که در اوایل دوره وزارت خود در این وزارتخانه تحت عنوان حاشیه نشینی وزارت کار مطرح کرده بود، گفت: در این مورد دیگران باید نظر دهند که در حال حاضر وزارت کار و امور اجتماعی در حاشیه قرار دارد و یا در متن است.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: من به جهت اینکه وزارت کار را یک وزارتخانه فرابخشی می دانم، بر این اساس معتقدم که این وزارتخانه باید در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های بخش های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نقش ایفا نماید و حضور آن در مسائل آموزش و پرورش، آموزش عالی، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش علمی و کاربردی با توجه به اثرات این آموزشها در بهبود فرهنگ کار و عمومی کشور باید نشان داده شود.

وی تصریح کرد: وزارت کار و امور اجتماعی با پرداختن به موارد یاد شده و افزایش وجدان کاری و انضباط کار در مجموعه بنگاه ها می تواند در بهره وری نیروی کار تاثیر مثبت داشته باشد و همچنین این وزارتخانه باید در رابطه با سرمایه گذاری ها و اثرات آن در اشتغال، سهم و نقش خود را در بازار پول و سرمایه ، تنظیم مقررات و دستورالعملها نیز به نحو احسن ایفا کند.

جهرمی در ادامه از حضور لازم وزارت کار و امور اجتماعی در مسائل مربوط به واردات و صادرات و تاثیر آن بر پایداری بنگاه های داخل کشور سخن گفت و افزود: باید نقش و سهم وزارت کار در پرهیز دادن واردات کالای نهایی و ساخته شده بر تمایل به افزایش واردات بر اساس مواد اولیه و واسطه ای برای تولید داخل و افزایش اشتغال مشخص شود.

وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص صادرات کالاها و خدمات داخلی نیز گفت: اگر نقدی هم در رابطه با صادرات انجام می شود، به معنی مخالفت با افزایش رقم صاردات نیست؛ بلکه به معنی افزایش صادرات غیر نفتی و تمایل به تولید محصولات نهایی است که این خود باعث ایجاد ارزش افزوده و افزایش اشتغال در کشور است.

جهرمی اظهار داشت: اگر بتوانیم در کشور صادرات نفت خام را به سوی فرآورده های نفتی سوق دهیم 2 هدف تولید ثروت و منابع و ایجاد و افزایش اشتغال را محقق کرده ایم که اگر گفته می شود صادرات نفتی به تولیدات نهایی و پتروشیمی و همچنین محصولات نهایی سوق یابد به همین دلیل است.

کد مطلب 593207

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