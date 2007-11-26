تعیین سهم وزارت کار در تصمیم گیری ها/ دیگران بگویند در حاشیه ایم یا نه

سید محمد جهرمی در گفتگو با مهر در خصوص میزان پیشرفت و بهبود عملکرد وزارت کار و امور اجتماعی از زمان تحویل گرفتن این وزارتخانه توسط وی و همچنین انتقادی که در اوایل دوره وزارت خود در این وزارتخانه تحت عنوان حاشیه نشینی وزارت کار مطرح کرده بود، گفت: در این مورد دیگران باید نظر دهند که در حال حاضر وزارت کار و امور اجتماعی در حاشیه قرار دارد و یا در متن است.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: من به جهت اینکه وزارت کار را یک وزارتخانه فرابخشی می دانم، بر این اساس معتقدم که این وزارتخانه باید در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های بخش های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نقش ایفا نماید و حضور آن در مسائل آموزش و پرورش، آموزش عالی، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش علمی و کاربردی با توجه به اثرات این آموزشها در بهبود فرهنگ کار و عمومی کشور باید نشان داده شود.

وی تصریح کرد: وزارت کار و امور اجتماعی با پرداختن به موارد یاد شده و افزایش وجدان کاری و انضباط کار در مجموعه بنگاه ها می تواند در بهره وری نیروی کار تاثیر مثبت داشته باشد و همچنین این وزارتخانه باید در رابطه با سرمایه گذاری ها و اثرات آن در اشتغال، سهم و نقش خود را در بازار پول و سرمایه ، تنظیم مقررات و دستورالعملها نیز به نحو احسن ایفا کند.

جهرمی در ادامه از حضور لازم وزارت کار و امور اجتماعی در مسائل مربوط به واردات و صادرات و تاثیر آن بر پایداری بنگاه های داخل کشور سخن گفت و افزود: باید نقش و سهم وزارت کار در پرهیز دادن واردات کالای نهایی و ساخته شده بر تمایل به افزایش واردات بر اساس مواد اولیه و واسطه ای برای تولید داخل و افزایش اشتغال مشخص شود.

وزیر کار و امور اجتماعی در خصوص صادرات کالاها و خدمات داخلی نیز گفت: اگر نقدی هم در رابطه با صادرات انجام می شود، به معنی مخالفت با افزایش رقم صاردات نیست؛ بلکه به معنی افزایش صادرات غیر نفتی و تمایل به تولید محصولات نهایی است که این خود باعث ایجاد ارزش افزوده و افزایش اشتغال در کشور است.

جهرمی اظهار داشت: اگر بتوانیم در کشور صادرات نفت خام را به سوی فرآورده های نفتی سوق دهیم 2 هدف تولید ثروت و منابع و ایجاد و افزایش اشتغال را محقق کرده ایم که اگر گفته می شود صادرات نفتی به تولیدات نهایی و پتروشیمی و همچنین محصولات نهایی سوق یابد به همین دلیل است.