"مد اسلامی". کوالالامپور، مالزی. جشنواره مد اسلامی در جریان هفته بین‌المللی مد در مالزی برگزار شد. ونسان تیان ـ اسوشیتدپرس







"میانبر". فلسطین. یک دانش‌آموز از میان یک کانال آب که زیر دیوار حائل میان بیت‌المقدس و شهری در حومه کشیده شده، عبور می‌کند. محمد محسن ـ اسوشیتدپرس







"زمین در خیابان". جاکارتا، اندونزی. فعالان محیط‌ زیست در اعتراض به افزایش مواد آلاینده در خیابان‌های شهر راهپیمایی می‌کنند. دیتا آلانگکارا ـ اسوشیتدپرس







"غذای رنگی". نوار غزه، فلسطین. شترها در یک مزرعه گل‌های میخک را می‌خورند. رژیم صهیونیستی مانع صدور گل از این منطقه به خارج شده است. سعید خطیب ـ خبرگزاری فرانسه / گتی







"ازدواج طولانی". جزیره مالت. ملکه الیزابت دوم و دوک ادینبورگ شصتمین سالگرد ازدواج خود را جشن گرفتند. شاون کوری ـ خبرگزاری فرانسه / پول







"کار خطرناک". چانگکینگ، چین. یکی از کارگران معدن زغال سنگ ماکزینپو به دوربین خیره شده است. سالانه بیش از پنج هزار نفر در معادن زغال سنگ چین قربانی می‌شوند. چاینا فوتوز / گتی