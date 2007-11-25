تمبر یادبود مسجد مقدس جمکران رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ابوالقاسم وافی بعد از ظهر یکشنبه در این مراسم با اشاره به تاریخچه مسجد مقدس جمکران و تلاش برخی از افراد برای زیر سؤال بردن تاریخچه آن اظهار داشت: نام مسجد جمکران از صدها سال پیش در کتب تاریخی مطرح بوده است و علمای بزرگ همواره به این مسجد توجه ویژه‌ ای داشته ‌اند.



در ادامه این مراسم، مدیرکل پست استان قم نیز خاطرنشان کرد: تمبر یادبود مسجد مقدس جمکران در تیراژ 450 هزار به چاپ خواهد رسید.



ابوالفضل باقری منش با بیان پیگیریهای صورت گرفته برای چاپ تمبر یادبود مسجد مقدس جمکران از سوی مسئولان مسجد و اداره کل پست بیان داشت: این تمبر می ‌تواند به‌ عنوان یک سفیر، فرهنگ کشور را به دنیا ارائه کند.



وی در ادامه با اشاره بر برپایی نمایشگاه‌ های تمبر تاکید کرد و افزود: با تمبر می ‌توان شخصیت ‌های برجسته و اماکن را به همگان معرفی کرد و اداره کل پست استان قم نیز آمادگی دارد تا با هماهنگی دستگاه ‌های مختلف، نسبت به انجام اقدامات لازم جهت چاپ این ‌گونه تمبرها اقدام نماید.



در این مراسم با امضای تولیت مسجد مقدس جمکران و مدیرکل پست استان قم، تمبر یادبود مسجد مقدس جمکران باطل شد.