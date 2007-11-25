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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۸:۵۰

در جلسه‌ای بررسی می‌شود؛

احیای قانون احداث یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی

احیای قانون احداث یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص لغو قانون احداث یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی گفت: وزارتخانه ها در چنین مواردی می بایست موارد در دستور کار کمیسیون های مختلف مجلس را رصد کرده و به موقع اعلام نظر نمایند تا قبل از تصویب رایزنی های لازم صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر علی عباسپور تهرانی فرد  در دومین روز از گردهمایی اعضای شوراهای نظارت بر مدارس غیرانتفاعی با اشاره به قابلیت های مدارس دولتی گفت: مدارس دولتی از استانداردهای لازم در زمینه آموزش و پرورش  برخوردار هستند اما در جایی که کسانی مایل به بهره گیری از آموزش هایی فراتر از استانداردها باشند نقش مدارس غیردولتی برجسته می شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص شهریه مدارس غیرانتفاعی گفت: باید هزینه های آموزش در کنار فعالیت های فوق برنامه برآورد شود و بر اساس آن شهریه تعیین گردد.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص لغو قانون احداث یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی گفت: وزارتخانه ها در چنین مواردی می بایست موارد در دستور کار کمیسیون های مختلف مجلس را رصد کرده و به موقع اعلام نظر نمایند تا قبل از تصویب رایزنی های لازم صورت گیرد.

عباسپور عملکرد این قانون را ضعیف ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: این قانون طی 20 سال گذشته وجود داشته اما عملکرد خوبی نداشته است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه لغو این مصوبه تنها در مجلس رای آورده و هنوز قانون نشده است اظهار داشت: فردا در جلسه ای با حضور وزرای آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی و روسای کمیسیون های آموزش و تحقیقات و عمران مجلس احیای قانون احداث یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 593216

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