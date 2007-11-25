به گزارش خبرگزاری مهر دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در دومین روز از گردهمایی اعضای شوراهای نظارت بر مدارس غیرانتفاعی با اشاره به قابلیت های مدارس دولتی گفت: مدارس دولتی از استانداردهای لازم در زمینه آموزش و پرورش برخوردار هستند اما در جایی که کسانی مایل به بهره گیری از آموزش هایی فراتر از استانداردها باشند نقش مدارس غیردولتی برجسته می شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص شهریه مدارس غیرانتفاعی گفت: باید هزینه های آموزش در کنار فعالیت های فوق برنامه برآورد شود و بر اساس آن شهریه تعیین گردد.

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص لغو قانون احداث یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی گفت: وزارتخانه ها در چنین مواردی می بایست موارد در دستور کار کمیسیون های مختلف مجلس را رصد کرده و به موقع اعلام نظر نمایند تا قبل از تصویب رایزنی های لازم صورت گیرد.

عباسپور عملکرد این قانون را ضعیف ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد: این قانون طی 20 سال گذشته وجود داشته اما عملکرد خوبی نداشته است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه لغو این مصوبه تنها در مجلس رای آورده و هنوز قانون نشده است اظهار داشت: فردا در جلسه ای با حضور وزرای آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی و روسای کمیسیون های آموزش و تحقیقات و عمران مجلس احیای قانون احداث یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.