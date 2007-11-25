تحریم ایران برای آلمان گران تمام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه اشپیگل در گزارشی درباره عواقب بد اقتصادی ناشی از اعمال تحریم علیه ایران برای آلمان نوشت : تحریم اقتصادی ایران برای مالیات دهندگان آلمانی گران تمام خواهد شد.
اشپیگل در ادامه گزارش خود نوشت : کارشناسان اقتصادی وزارت دارایی آلمان، ضرر کاهش روابط اقتصادی با ایران را برای این کشور تا پایان سال کنونی رقمی بالغ بر 800 میلیون یورو پیش بینی می کنند.
این هفته نامه در ادامه نوشت : در صورتی که نام بانک ملی ایران که بخش بزرگی از تجارت خارجی آلمان- ایران از طریق این بانک صورت می گیرد تحت فشارهای آمریکا در لیست تحریمها قرار گیرد، در میان مدت کسری بودجه ای بیش از 2 میلیارد یورو را برای آلمان به همراه خواهد داشت .
البته لازم به ذکر است که گزارش اخیر البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره همکاری سازنده تهران با این آژانس، هرگونه طرح دوباره پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت را بی معنا ساخت.
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