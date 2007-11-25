تجمع اعتراض آمیز بر ضد پایگاه راداری آمریکا در پراگ/ درخواست برای تحریم کالاهای آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر ، تظاهرکنندگان همچنین با درخواست برگزاری رفراندم در خصوص این موضوع ، ضمن انتقاد از سیاستهای توپولانیک نخست وزیر جمهوری چک خواستار اتحاد دولت با مردم شدند . این تجمع با دعوت گروه No to Bases انجام شده و از سوی اتحادیه های تجاری چک و نیز بوهوسلاو سوبوتکا معاون رئیس پارلمان چک از حزب سوسیال دموکرات نیز حمایت می گردید . معاون رئیس پارلمان هدف خود از شرکت در این تجمع را حمایت از برگزاری رفراندم عمومی ذکر کرد.

وی گفت : دولت باید با برگزاری رفراندم عمومی نظر مردم را در خصوص نصب پایگاه راداری در چک بدست آورد. در طول این تجمع پلاکاردهایی که بر روی آن نوشته شده بود " جنگ بزرگترین تجارت است" ، " صلح بدون موشک " و شعری تک بیتی با این محتوا که 70 درصد مردم چک خواستار زندگی بدون رادار هستند، در بین تظاهر کنندگان مشاهده می شد.

میلان استیج رهبر اتحادیه تجاری از حزب سوسیال دموکرات گفت ما با نصب رادار مخالفیم و بارها برگزاری رفراندم را خواستار شده ایم . نامبرده گفت دولت باید رفتار مستبدانه و متکبرانه خود را کنار بگذارد و به خواست مردم توجه نماید. در این تجمع یان نئورال یکی از شهرداران منطقه بردی که قرار است پایگاه راداری در آنجا مستقر شود، در بخشی از سخنرانی خود گفت ما می خواهیم مردم در مورد این موضوع نظر دهند.

همچنین سخنگوی نهضت No to Bases در سخنانی که در بین تجمع کنندگان ایراد کرد گفت: ما در این تجمع می خواهیم اعتراض خود را به مذاکرات دولت در خصوص پایگاه راداری و بی توجهی به نظر غالب مردم اعلام نماییم و خواستار تحریم کالاهای آمریکایی در چک هستیم.

