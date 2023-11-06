جریمه روزانه بیش از ۳۰۰۰ خودرو به دلیل توقف در مسیر عابران پیاده

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جهانشاه بهرام آبادی، درباره اجرای طرح برخورد با توقف وسایل نقلیه در پیاده‌روهای پایتخت که از حدود دو هفته پیش در تهران اجرایی شده است، گفت: پلیس راهور تهران بزرگ طرح تشدید برخورد با تخلفات پارک و توقف خودروها در پیاده‌رو را به مرحله اجرا درآورده است، چرا که تردد عابران پیاده در پیاده‌روها به دلیل تأمین ایمنی آنان از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی با اشاره به شرایط خاص برخی از عابران پیاده نظیر جانبازان و معلولان، سالمندان، کودکان و … گفت: اگر پیاده‌رو توسط خودروها و هر مانع دیگری اشغال شده است قطعاً این افراد ناچار هستند از سطح سواره رو عبور کرده یا شرایط سختی برای تردد به آنان تحمیل می‌شود، بنابراین ضرورت دارد تا با این تخلف به طور ویژه برخورد شود. از سوی دیگر عبور عابران پیاده از سطح سواره‌رو به دلیل اشغال فضای پیاده‌رو توسط خودروها می‌تواند خطرات زیادی را برای آنان در پی داشته است.

معاون هماهنگ کننده پلیس راهور تهران بزرگ درباره آمار برخورد با تخلف توقف وسایل نقلیه در معابر پایتخت نیز گفت: از زمان شروع طرح تا کنون به طور متوسط روزانه با بیش از سه هزار فقره تخلف توقف در پیاده رو از سوی همکاران من در پلیس راهور برخورد شده و برای آنان جریمه صادر شده است. البته روند اعمال قانون رو به کاهش است، چرا که خوشبختانه بعد از گذشت چند روز از اجرای این طرح شاهد کاهش بخشی از این تخلفات در سطح شهر تهران هستیم و امیدواریم همه رانندگان و کسبه اهمیت این موضوع را بدانند و به قوانین و مقررات احترام بگذارند.

به گفته بهرام‌آبادی قبل از اجرای این طرح اطلاع‌رسانی‌های لازم در محل‌هایی که تخلف پارک در پیاده‌رو زیاد بود با نصب بروشور و بنر انجام گرفت و در واقع هشدارهای لازم را به افرادی که این موضوع را رعایت نمی‌کنند داده شد.

وی همچنین درباره آن‌دسته از رانندگانی که اصرار به ارتکاب تخلف دارند نیز گفت: اگر رانندگانی این تخلف را تکرار کنند، خودروی آنان با جرثقیل به پارکینگ منتقل خواهد شد.

بهرام آبادی در ادامه به موضوع تخلفات ساکن نیز اشاره کرد و گفت: تخلفات ساکن یکی از تخلفاتی است که برابر ماده ۱۶۳ آئین نامه تعریفی برای آن وجود دارد. تخلفاتی که در محل‌های ممنوع که با تابلو مشخص شده و تخلفاتی که در پیاده‌روها اتفاق می‌افتد و همچنین تخلفاتی که در لاین‌های عبوری صورت می‌گیرد و تخلفات پارک دوبله از جمله این موارد هستند.

به گفته معاون هماهنگ‌کننده پلیس راهور تهران بزرگ همچنین تخلفات داخل تونل‌ها و محل‌های که دید کافی ندارند، توقف در ایستگاه‌های اتوبوس و تاکسی، تخلفات حریم تقاطع‌ها و سرپیچ‌ها و محل‌هایی که محدودیت دید وجود دارد از جمله مصادیق تخلفات ساکن محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: موارد و تخلفات این‌چنینی قطعاً باعث کندی حرکت می‌شود و همکاران بنده در اجرای نظم بخشی به معابر شهر تهران و برخورد با این تخلفات حساس و نسبت به اعمال قانون برابر قوانین و مقررات اقدام خواهند کرد.