سید عبدالعزیز حکیم به آمریکا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری ملف پرس به نقل از منابع بلندپایه سیاسی عراق با اعلام این خبر افزود: سید عبدالعزیز حکیم برای اجرای آزمایش های پزشکی بیشتر به آمریکا سفر خواهد کرد.

در عین حال، این منابع ملاقات حکیم با شماری از مسئولان بلندپایه دولت و کنگره آمریکا برای بحث و گفتگو درباره پیشرفت در روند سیاسی کنونی عراق را بعید ندانستند.

این منابع که خواستند نام آنها فاش نشود، تاکید کردند: طرحی 30 ماده ای در دو روز آینده برای حل وفصل موانع و چالش های پیش روی پیشرفت فرایند سیاسی عراق اعلام خواهد شد که نمایانگر دیدگاه مجلس اعلای اسلامی عراق خواهد بود.