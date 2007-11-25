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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۸:۴۹

ملف پرس:

سید عبدالعزیز حکیم به آمریکا می رود

سید عبدالعزیز حکیم به آمریکا می رود

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق بزودی برای اجرای آزمایشات بیشتر پزشکی و دیدار احتمالی با مقام های بلندپایه آمریکایی به واشنگتن سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری ملف پرس به نقل از منابع بلندپایه سیاسی عراق با اعلام این خبر افزود: سید عبدالعزیز حکیم برای اجرای آزمایش های پزشکی بیشتر به آمریکا سفر خواهد کرد.

در عین حال، این منابع ملاقات حکیم با شماری از مسئولان بلندپایه دولت و کنگره آمریکا برای بحث و گفتگو درباره پیشرفت در روند سیاسی کنونی عراق را بعید ندانستند.

این منابع که خواستند نام آنها فاش نشود، تاکید کردند: طرحی 30 ماده ای در دو روز آینده برای حل وفصل موانع و چالش های پیش روی پیشرفت فرایند سیاسی عراق اعلام خواهد شد که نمایانگر دیدگاه مجلس اعلای اسلامی عراق خواهد بود.

کد مطلب 593220

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