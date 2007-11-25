روزنامه معروف سوئدی مجاهدین خلق( منافقین) را تشکیلاتی تروریستی و منافق خواند

به گزارش خبرگزاری مهر این روزنامه در صفحه 15 خود تحت عنوان " اعتراض علیه سخنران سمینار ایران " با اشاره به حضور و سخنرانی خزایی نماینده سرکرده منافقین در منطقه اسکاندیناوی در سمیناری پیرامون ایران که اخیراً در استکهلم برگزار شد، نوشت: حضور نماینده منافقین باعث شد که بسیاری از حضار و میهمانان ، علیه این سمینار واکنشی اعتراضی داشته باشند.

در این گزارش به نقل از آندرس فورسبرگ میزبان این نشست گفته شد از اینکه وی به اندازه کافی شناختی از هویت نماینده منافقین نداشته است، متاسف است. وی ادامه داد که وی پشتیبان و مدافع سخنرانان سمینار نمی باشد.

این روزنامه در ادامه به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه سوئد گفته است مجاهدین خلق از نظر دولت سوئد رسماً یک تشکیلات تروریستی است و ما نمایندگان آنها را جهت مذاکره هرگز نخواهیم پذیرفت. البته ممکن است جهت ابراز تردید جدی خود نسبت به تحرکات اعضای شورای ملی مقاومت در گفتگو با آنها عدم اعتماد خود را نسبت به آنان ابلاغ کنیم. وی افزود: ما همواره از گفتگو استقبال می نمائیم اما نه با کسانیکه سابقه مشخص نفاق و دورویی دارند. قطعا با آنها برخورد دیگری خواهیم داشت. او تاکید کرد خزایی سابقاً و در موارد متعدد نماینده و سخنگوی مجاهدین خلق بوده است.

شایان ذکر است همزمان با تحرکات پوششی منافقین در قالب عناوین جعلی و فریبنده در سوئد ، این دومین گزارش افشاگرانه ظرف دو هفته اخیر از ماهیت واقعی و تروریستی منافقین در روزنامه های معتبر سوئد می باشد. هفته گذشته نخستین گزارش تکان دهنده از جنایات منافقین در عراق به ویژه مغزشویی هواداران و برخورد شرم آور آنان با زنان اردوگاه اشرف توسط خبرنگار معروف روزنامه سونسکا داگیلادت سوئد "بیته هامارگرین: از قول باتلر مسئول امور عراق در وزارت خارجه آمریکا مطرح شده بود.

