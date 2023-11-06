روند توزیع شیر خشک در استان بوشهر بهبود یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رضایی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ماه‌های اخیر به دلایل مختلفی توزیع شیر خشک در سطح کشور و همچنین در استان بوشهر با مشکلاتی مواجه شد که با پیگیری معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و همچنین سازمان غذا و دارو تا حدودی این مشکلات مرتفع شد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: با افزایش ظرفیت تولید داخل و اقدام به واردات از چندین کشور معتبر اروپایی انتظار می‌رود این روند در هفته‌های آتی وضعیت بهتری را تجربه کند و به‌تدریج توزیع شیر خشک در سطح داروخانه‌ها به تعادل برسد.

وی گفت: والدین گرامی جهت دریافت شیر خشک حتماً با ارائه کد ملی و تاریخ تولد نوزاد جهت دریافت شیر خشک به داروخانه‌ها مراجعه کنند و با رعایت دریافت سهمیه، مسئولان امر را در مدیریت این کالا یاری کنند.

وی با اشاره به سوءاستفاده‌های احتمالی جهت دریافت شیر خشک توسط افراد غیرمسئول گفت: والدین از در اختیار قرار دادن کد ملی و تاریخ تولد نوزاد خود به اشخاصی غیر از متصدی داروخانه جداً خودداری کنند.

رضایی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه فروش و توزیع شیر خشک، مراتب را از طریق شماره ۱۹۰ و یا حضوری به معاونت غذا و دارو اطلاع دهند.