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۱۵ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۱۲

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

روند توزیع شیر خشک در استان بوشهر بهبود یافت

روند توزیع شیر خشک در استان بوشهر بهبود یافت

بوشهر- معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در یک هفته اخیر روند توزیع شیر خشک نوزادان در داروخانه‌های استان بوشهر بهبود یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رضایی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ماه‌های اخیر به دلایل مختلفی توزیع شیر خشک در سطح کشور و همچنین در استان بوشهر با مشکلاتی مواجه شد که با پیگیری معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و همچنین سازمان غذا و دارو تا حدودی این مشکلات مرتفع شد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: با افزایش ظرفیت تولید داخل و اقدام به واردات از چندین کشور معتبر اروپایی انتظار می‌رود این روند در هفته‌های آتی وضعیت بهتری را تجربه کند و به‌تدریج توزیع شیر خشک در سطح داروخانه‌ها به تعادل برسد.

وی گفت: والدین گرامی جهت دریافت شیر خشک حتماً با ارائه کد ملی و تاریخ تولد نوزاد جهت دریافت شیر خشک به داروخانه‌ها مراجعه کنند و با رعایت دریافت سهمیه، مسئولان امر را در مدیریت این کالا یاری کنند.

وی با اشاره به سوءاستفاده‌های احتمالی جهت دریافت شیر خشک توسط افراد غیرمسئول گفت: والدین از در اختیار قرار دادن کد ملی و تاریخ تولد نوزاد خود به اشخاصی غیر از متصدی داروخانه جداً خودداری کنند.

رضایی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه فروش و توزیع شیر خشک، مراتب را از طریق شماره ۱۹۰ و یا حضوری به معاونت غذا و دارو اطلاع دهند.

کد مطلب 5932218

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