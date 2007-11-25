وزیر خارجه روسیه به آمریکا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع در وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری اینترفکس این کشور گفته است که انتظار می رود لاوروف طی روزهای 25 تا 27 نوامبر به آمریکا سفر کند و با کاندولیزا رایس همتای آمریکایی خود دیدار نماید.

به نوشته این خبرگزاری در جریان این دیدار در روز 26 نوامبر گفتگوهای دوجانبه در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت واشنگتن برگزار خواهد شد.

به گفته این منبع انتظار می رود سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی که به شدت مورد مخالفت روسیه است از موضوعات اصلی این دیدار باشد.

همچنین لاوروف به عنوان نماینده روسیه در کنفرانس صلح خاورمیانه که قرار است درآناپولیس مریلند برگزار شود شرکت خواهد کرد.

روسیه یکی از اعضای کمیته چهارجانبه میانجی صلح خاورمیانه است که آمریکا، سازمان ملل، اتحادیه اروپا طرف های دیگر این کمیته را تشکیل می دهند.