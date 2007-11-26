دکتر اسرافیل شفیع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: محیط بانان در شرایط بسیار مطلوبی به سر نمی برند و باید به دنبال تدابیری بود که بتوان در بالابردن انگیزه کاری در آنها موثر باشد.

دکتر شفیع زاده اضافه کرد: حقوق بسیار پایین، شرایط سخت و دشوار حضور در مناطق حفاظت شده، وضعیت جوی نامناسب، مشکلات تردد در معابر صعب العبور، دوری ازمحیط خانواده، مواجه شدن با گروههای متخلف و ... از مهمترین مشکلات محیط بانان است که باید سازمان در این خصوص تدابیر لازم را اتخاذ کند.

وی تصریح کرد: متاسفانه سازمان به دلیل درگیر بودن در یک بوروکراسی آزار دهنده هرگز فرصتی برای تغییر شرایط محیط بانان پیدا نکرده است.

عضو کارگروه شکار، صید و تکثیر در کمیته ملی اکوتوریسم با تاکید بر مشکلات محیط بانان خاطر نشان کرد: محیط بانان در محیطی بسیار سخت و دشوار با کمترین امکانات معیشتی اقامت می کنند وحتی گاهی امکانات ارتباطی ندارند و جزء الزامات سازمان است که به منظور بالابردن انگیزه خدمتی در آنها، بهبود وضعیت محیط بانان را در دستور کار قرار دهد.

وی با اشاره به کمبود تعداد محیط بانان در مناطق تحت کنترل گفت: سازمان حفاظت از محیط زیست در مسیر صیانت و پایداری زیست محیطی حرکت نمی کند.

دکتر شفیع زاده اضافه کرد: در این روز زنگ خطری باید به صدا درآید و صدایش به قدری بلند باشد که به گوش تمامی مدیران و مسئولین ذیربط برسد.

وی خاطر نشان کرد: چطور مسئولی که از محیط دانشگاه خارج شده و هرگز با محیط بانان در ارتباط نبوده می تواند در خصوص مشکلات یک محیط بان و راهکارهای رفع آنها تصمیم بگیرد.

عضو کارگروه شکار ، صید و تکثیر در کمیته ملی اکوتوریسم در ادامه تصریح کرد: محیط بانان در بدترین شرایط زیستی به سر می برند و بیاییم در این روز بجای اقدامات تبلیغاتی ، به این قشر محرومی که با دلسوزی در عرصه ماموریتهای خود خدمت می کنند یاری رسانیم.