شرط لیونی برای اعراب / استقبال رژیم صهیونیستی از مشارکت سوریه در کنفرانس آناپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، زیپی لیونی به خبرنگاران همراه خود در هواپیمای حامل وی به واشنگتن گفت : کشورهای عربی نباید شروطی را برای مذاکرات مشخص یا در آن مداخله کنند.

برپایه این گزارش، قرار است بیش از 10 کشور عربی که اکثر آنها روابط رسمی با رژیم اسرائیل ندارند سه شنبه هفته جاری در کنفرانس بین المللی درباره صلح در شهر آناپولیس ایالت مریلند آمریکا شرکت کنند.



لیونی با استقبال از مشارکت کشورهای عربی در این کنفرانس گفت: کنفرانس آناپولیس باعث شده تا این کشورها از ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان عملا حمایت کنند.

در همین حال، رژیم صهیونیستی امروز از تصمیم سوریه برای مشارکت در کنفرانس آناپولیس استقبال و تاکید کرد که این مشارکت ممکن است راه را برای مذاکرات صلح متوقف شده میان این رژیم و سوریه از سال 2000 میلادی باز کند.

میری ایسین سخنگوی ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفت: اسرائیل به مشارکت سوریه در سطح بالا در کنفرانس آناپولیس مثبت می نگرد و روشن است که هدف این کنفرانس، پیشبرد فرایند صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها و احتمال گشودن مسیرهای بیشتری برای صلح در خاورمیانه است.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) به نقل از یک منبع اطلاع رسانی مسئول امروز اعلام کرد که دمشق با دعوت آمریکا برای حضور در کنفرانس آناپولیس بعد از درج مسیر سوریه در جدول کاری این کنفرانس براساس قوانین و موازین بین المللی و طرح صلح اعراب موافقت کرده است.

وی گفت: سوریه به دعوت یاد شده از طریق حضور هیئت رسمی به ریاست فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه این کشور پاسخ گفته است.

در همین حال، وزیر امور خارجه ترکیه از تصمیم سوریه برای مشارکت در کنفرانس آناپولیس استقبال و ابراز امیدواری کرد که این مشارکت زمینه ساز اجرای مذاکرت جدید صلح باشد.