به گزارش خبرنگار مهر، یاسر اکبریان امروز دوشنبه در جلسه با معاون بهره‌برداری و توسعه شبکه آب و مسئولان بسیج سازندگی لرستان و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، ضمن تشکر از تلاش‌های جهادی مجموعه قرارگاه امام حسن (ع) و بسیج سازندگی سپاه استان، روند اجرای طرح جهاد آبرسانی را در استان مطلوب عنوان کرد.

وی گفت: خوشبختانه باتوجه به تعامل مناسبی که بین همکاران در سطح معاونت بهره‌برداری و توسعه آب با مجموعه بسیج سازندگی در استان و مشاورین طرح وجود دارد شاهد اجرای طرح با سرعت مناسبی هستیم و بر اساس گزارش‌های دریافتی ناظرین طرح، پروژه در حال حاضر با پیشرفت ۶۱ درصدی در استان در حال ادامه بوده که نسبت به میانگین کشوری در شرایط مناسبی قرار داریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان، ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم تعداد قابل‌توجهی از این طرح در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان به بهره‌برداری و مابقی هم تا پایان سال و اوایل سال آینده به سرانجام برسد.