به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش سرحدی در جمع خبرنگاران از برگزاری هجدهمین نمایشگاه تخصصی دام و طیور، شیلات و آبزیان و صنایع وابسته از ۱۶ تا ۱۹ آبان ماه در همدان خبر داد.
وی افزود: سومین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، نهادهها، استخرهای ذخیره آب، سیستمهای نوین آبیاری و آب رسانی، صنایع تبدیلی، تجهیزات گلخانهای، کود، بذر و سم نیز همزمان با هجدهمین نمایشگاه دام و طیور برگزار میشود.
معاون مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه این نمایشگاه با حضور ۴۰ شرکتکننده و ۶ شرکت دانشبنیان برگزار میشود اضافه کرد: تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی از استانهای تهران، قزوین، کردستان، کرمانشاه، اصفهان و همدان در نمایشگاه شرکت میکنند.
وی تصریح کرد: این نمایشگاه از ساعت ۱۵ لغایت ۲۰ برای بازدید متخصصین، محققین، تولیدکنندگان و بهرهبرداران بخش کشاورزی و عموم مردم در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی همدان برپا میشود.
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