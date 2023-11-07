به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش سرحدی در جمع خبرنگاران از برگزاری هجدهمین نمایشگاه تخصصی دام و طیور، شیلات و آبزیان و صنایع وابسته از ۱۶ تا ۱۹ آبان ماه در همدان خبر داد.

وی افزود: سومین نمایشگاه تخصصی کشاورزی، نهاده‌ها، استخرهای ذخیره آب، سیستم‌های نوین آبیاری و آب رسانی، صنایع تبدیلی، تجهیزات گلخانه‌ای، کود، بذر و سم نیز همزمان با هجدهمین نمایشگاه دام و طیور برگزار می‌شود.

معاون مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه این نمایشگاه با حضور ۴۰ شرکت‌کننده و ۶ شرکت دانش‌بنیان برگزار می‌شود اضافه کرد: تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی از استان‌های تهران، قزوین، کردستان، کرمانشاه، اصفهان و همدان در نمایشگاه شرکت می‌کنند.



وی تصریح کرد: این نمایشگاه از ساعت ۱۵ لغایت ۲۰ برای بازدید متخصصین، محققین، تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی و عموم مردم در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی همدان برپا می‌شود.