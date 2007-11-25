بوتو برای انتخابات آتی نامزد شد/ تاکید نواز شریف بر مشارکت کامل در امور سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بوتو امروز با حضور در یکی از حوزه های ثبت نام نامزدها خود را برای انتخابات پارلمانی در هشتم ژانویه نامزد کرد.

یک مسئول محلی در کمیته ثبت نام نامزدها گفت: بوتو رسما در آستانه پایان مهلت ثبت نام خود را نامزد کرد.

از سوی دیگر، نواز شریف که بعد از سپری کردن هفت سال تبعید امروز وارد لاهور شد، تاکید کرد که نقش کامل خود را در حیات سیاسی پاکستان ایفا خواهد کرد.

پرویز مالک نماینده سابق واز نزدیکان نواز شریف در تماس تلفنی با خبرگزاری فرانسه به هنگام فرود هواپیمای شریف در فرودگاه لاهور گفت: ما به طور کامل در سیاست ملی شرکت خواهیم کرد، اما به انتقام معتقد نیستیم.

شریف که هشت سال پیش با کودتای پرویز مشرف رئیس جمهوری کنونی پاکستان از قدرت سرنگون و به خارج از کشور تبعید شد، امروز از عربستان به پاکستان بازگشت.



شریف روز 10 سپتامبر نیز برای بازگشت به پاکستان تلاش کرد، اما ساعتی پس از ورود، بار دیگر از کشور اخراج و به عربستان بازگردانده شد.