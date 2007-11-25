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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۲۸

همکاریهای علمی و فلسفی دانشگاههای ایران و بلغارستان گسترش می‌یابند

دکتر اعوانی رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با دکتر دمیچف رئیس دانشکده فلسفه و معاون بین‌الملل دانشکده و دکتر دیمیترا دنکوف در مورد همکاریهای علمی و فرهنگی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای دیدار دکتر دیمچف با تشکر از حضور هیئت ایرانی توضیحاتی پیرامون دانشگاه صوفیه ارائه کرد. بر اساس اظهارات وی دانشکده فلسفه دانشگاه صوفیه بزرگترین دانشکده این کشور است که سه هزار دانشجو دارد که آنها در هشت رشته فلسفه مشغول تحصیل هستند و امسال یکصد و دهمین سال تأسیس این دانشکده است. 

وی در ادامه اظهارات خود بر همکاری نزدیک با مراکز علمی ایران از جمله انجمن و مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه تأکید و علاقمندی خود را از تبادل استاد و دانشجوی مقطع دکتری اعلام کرد.

سپس دکتر دیمیترا دنکوف معاون بین‌الملل دانشکده و رئیس بخش تاریخ با ارائه توضیحاتی پیرامون مواد درسی اظهار داشت: در بخش فلسفه عربی مواد درسی داریم که فاقد درس فلسفه فارسی است و خوشحال خواهیم شد در این مورد استادی جهت تدریس فلسفه اسلامی اعزام شود.

سپس دکتر اعوانی با تشکر از مسئولین دانشگاه  آمادگی انجمن و مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه را برای اعزام اساتیدی جهت تدریس فلسفه اسلامی به دانشگاه صوفیه اعلام کرد.

وی در ادامه گفت: همچنین انجمن و مؤسسه می‌توانند زمینه‌های همکاری بین دو دانشکده فلسفه صوفیه با یکی از دانشگاههای داخل کشور را مهیا کنند.  

کد مطلب 593234

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