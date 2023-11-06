درخشش خوزستانی ها در رقابت های پرورش اندام جهان

به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و هفتمین دوره مسابقات پرورش اندام و فیتنس قهرمانی جهان ۲۰۲۳ شب گذشته در اسپانیا به کار خود پایان داد.

در این رقابت‌ها تیم ایران موفق شد با کسب ۹ مدال طلا، ۵ مدال نقره و ۹ مدال برنز در بخش تیمی رتبه اول را با ۲۱۹ امتیاز به خود اختصاص دهد، کره جنوبی با ۱۵۴ امتیاز، چین با ۱۳۰ امتیاز، اوکراین با ۱۱۰ امتیاز و اسپانیا با ۸۵ امتیاز به ترتیب جایگاه دوم تا پنجم را به دست آوردند.

در این مسابقات چهار ورزشکار خوزستانی حضور داشتند که با مدال آوری خود خوش درخشیدند و در جایگاه اولی ایران نقش مهمی ایفا کردند. از خوزستان، امید ذاکری مدال برنز فیتنس اسپرت، احمدرضا عبدالهی مدال طلا دسته یک بادی کلاسیک، محمد مفتخر مدال طلا دسته ۸۰ کیلوگرم بیلدینگ و علی عسکری مدال نقره دسته اول فیزیک کلاسیک را از آن خود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها ۹ آبان ماه در شهر سانتاسوسانای اسپاینا آغاز شد و طبق اعلام رسمی فدراسیون جهانی IFBB یک هزار و ۷۰۰ ورزشکار از بیش از ۱۰۰ کشور حضور داشتند.