۱۱ استان متأثر از سیل/ تداوم امدادرسانی به حادثه دیدگان

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به انجام عملیات سیل و آبگرفتگی از ١١ تا ١٦ آبان و تا ساعت ۵ صبح امروز، گفت: امدادگران جمعیت هلالاحمر به ۱۱ استان متأثر از سیل و آبگرفتگی شامل ۱۸ شهرستان و ۴۳ منطقه (٣٦ روستا و ٧ شهر)، امدادرسانی کردند.
وی ادامه داد: در ۵ روز گذشته، امدادرسانی به ۶۵۰ نفر انجام شد و ۵۵ نفر به مناطق امن انتقال و ۴۵ نفر اسکان اضطراری پیدا کردند.
محمودی با بیان این که آب تجمیع شده در ۷۳ واحد مسکونی تخلیه شد، افزود: ۵۴ تیم امدادی، شامل ۲۶۷ امدادگر در این عملیات شرکت کردند.
رئیس سازمان امداد و نجات گفت: ۱۲ دستگاه چادر، ۵۵۸ تخته پتو، ۱۳۱ تخته موکت، ۵۷ ست ظروف، ۹۷ بسته غذایی، ۲۸۳ کیلوگرم نایلون و ۵۷ کیلوگرم برنج توزیع شد.
گفتنی است، امدادرسانی در شهر زاهدان (سیستان و بلوچستان) ادامه دارد.
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