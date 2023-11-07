۱۱ استان متأثر از سیل/ تداوم امدادرسانی به حادثه دیدگان

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به انجام عملیات سیل و آب‌گرفتگی از ١١ تا ١٦ آبان و تا ساعت ۵ صبح امروز، گفت: امدادگران جمعیت هلال‌احمر به ۱۱ استان متأثر از سیل و آب‌گرفتگی شامل ۱۸ شهرستان و ۴۳ منطقه (٣٦ روستا و ٧ شهر)، امدادرسانی کردند.

وی ادامه داد: در ۵ روز گذشته، امدادرسانی به ۶۵۰ نفر انجام شد و ۵۵ نفر به مناطق امن انتقال و ۴۵ نفر اسکان اضطراری پیدا کردند.

محمودی با بیان این که آب تجمیع شده در ۷۳ واحد مسکونی تخلیه شد، افزود: ۵۴ تیم امدادی، شامل ۲۶۷ امدادگر در این عملیات شرکت کردند.

رئیس سازمان امداد و نجات گفت: ۱۲ دستگاه چادر، ۵۵۸ تخته پتو، ۱۳۱ تخته موکت، ۵۷ ست ظروف، ۹۷ بسته غذایی، ۲۸۳ کیلوگرم نایلون و ۵۷ کیلوگرم برنج توزیع شد.

گفتنی است، امدادرسانی در شهر زاهدان (سیستان و بلوچستان) ادامه دارد.