لزوم پیش بینی محل توقف ناوگان حمل و نقل مواد خطرناک در مسیر ومقصد

به گزارش خبرنگار مهر، فواد غزیعلی شامگاه دوشنبه در نهمین جلسه کمیسیون اجرایی آئین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان که در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تردد ناوگان حمل و نقل محصولات پتروشیمی و پالایشگاه‌های استان در سطح محورها و همچنین کامیون‌های حمل مواد سوختی و خطرناک عراق که از ۲ مرز باشماق و پرویزخان وارد خوزستان می‌شوند، محل توقف این ناوگان در طول مسیر و مقصد باید پیش بینی شود.

وی افزود: کامیون‌های عراقی پس از ورود به استان از ۲ مرز پیش گفته، خود را به بندر امام خمینی (ره) می‌رسانند و به کشورهای دیگر صادر می‌شود اما تا انجام مقدمات بارگیری، کامیون‌ها بین یک هفته تا ۱۰ روز در شهرستان ماهشهر توقف دارند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: در جلسات مشترکی که با اداره گمرک و اداره کل بنادر و دریانوردی استان داشتیم مقرر شد در یک برنامه کوتاه مدت اداره گمرک بندر امام (ره) هماهنگی‌های لازم برای تردد این کامیون‌ها در استان را از دو مرز مبدأ مدیریت و ساماندهی کند.

غزیعلی ادامه داد: همچنین در برنامه بلند مدت نیز مقرر شد محل توقف این کامیون‌ها در آزادراه خلیج فارس مشخص و مدیریت شود.

وی گفت: ناوگان مسافری و باری ملزم به رعایت ایمنی از جمله مجهز بودن به کپسول آتش نشانی است؛ همچنین بر اساس سند حملی که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و ادارات کل تابع صادر می‌کنند، مسیر حرکت مشخص شده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان تأکید کرد: باید هماهنگی‌های لازم برای توقف در محل‌های از پیش تعیین شده در مبدا نیز صورت پذیرد تا در صورت بروز حادثه احتمالی آتش سوزی، اطفا حریق توسط آتش نشانی و شهرداری با مشکل مواجه نشود.

غزیعلی همچنین با اشاره به آغاز سفرهای کاروان‌های راهیان نور بیان کرد: سال گذشته اقدامات خوبی همچون لکه گیری، ایمن سازی، روکش آسفالت و.... در محورهای متأثر از تردد کاروان‌های راهیان نور توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان انجام شد که برای امسال نیز پروژه‌هایی تعریف و اجرا می‌شوند.