سند امنیت غذایی تا پایان سال به همه استان ها ابلاغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر دُر عصر دوشنبه در نشست گزارش عملکرد ادارات در بخش امنیت غذایی اظهار داشت: سند امنیت غذایی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است.

وی افزود: در حال حاضر در حال ترسیم ساختارها، حوزه کار اجرایی این سند امنیت غذایی هستیم.

وی ادامه داد: امیدواریم تا پایان امسال به مرحله اجرا برسد و در اختیار تمام وزارتخانه‌ها قرار بگیرد، این سند ۱۰ ساله است و یک سری ساختارها و موضوعات مختلف در آن باید ایجاد شود، از جمله اینکه به عنوان مثال طرح نان سالم، آرد سالم و بحث روغن بود.

وی بیان داشت: تقریباً می‌توان گفت با همت دانشگاه علوم پزشکی و وزارتخانه‌ها توانستیم که تمام این موضوعات را تکمیل کنیم و از طریق استانداران ابلاغ شده و امیدواریم در مرحله اجرا قرار بگیرد.