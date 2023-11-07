  1. استانها
  2. ایلام
۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۷:۵۳

نماینده ویژه وزیر کشور در شورای امنیت غذایی:

سند امنیت غذایی تا پایان سال به همه استان ها ابلاغ می شود

سند امنیت غذایی تا پایان سال به همه استان ها ابلاغ می شود

ایلام-نماینده ویژه وزیر کشور در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گفت: سند امنیت غذایی تا پایان سال به همه استان ها ابلاغ می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر دُر عصر دوشنبه در نشست گزارش عملکرد ادارات در بخش امنیت غذایی اظهار داشت: سند امنیت غذایی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است.

وی افزود: در حال حاضر در حال ترسیم ساختارها، حوزه کار اجرایی این سند امنیت غذایی هستیم.

وی ادامه داد: امیدواریم تا پایان امسال به مرحله اجرا برسد و در اختیار تمام وزارتخانه‌ها قرار بگیرد، این سند ۱۰ ساله است و یک سری ساختارها و موضوعات مختلف در آن باید ایجاد شود، از جمله اینکه به عنوان مثال طرح نان سالم، آرد سالم و بحث روغن بود.

وی بیان داشت: تقریباً می‌توان گفت با همت دانشگاه علوم پزشکی و وزارتخانه‌ها توانستیم که تمام این موضوعات را تکمیل کنیم و از طریق استانداران ابلاغ شده و امیدواریم در مرحله اجرا قرار بگیرد.

کد مطلب 5932425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها