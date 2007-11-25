83/80 درصد مصوبات هیئت دولت در لرستان اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان، عصر امروز در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران استان اظهار داشت : 19/3 مصوبات هیئت دولت به لرستان به دلایل مختلف اجرایی نشده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه 85/61 مجموع توافقات از نظر تعداد در لرستان اجرایی شده است، بیان داشت: 15/38 درصد توافقات سفر هیئت دولت به لرستان هنوز اجرایی نشده است.

صابری خاطرنشان کرد: در مجموع توافقات و مصوبات هیئت دولت به لرستان 8/74 درصد اجرایی شده است.

استاندار با تاکید بر اینکه این آمار مربوط به مصوبات و توافقات اجرایی شده بر حسب تعداد است یادآور شد: درصد تحقق مصوبات به صورت ریالی تا پایان هفته جاری منتشر می شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه زمان اجرای بعضی از مصوبات هیئت دولت در لرستان به پایان رسیده است، عنوان کرد: چندین مصوبه بزرگ و کلان سفر هیئت دولت به لرستان اجرایی نشده که مهم ترین آنها مربوط به وزارت نیرو است.