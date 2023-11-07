۹۶ پروژه عمرانی در حوزه بهداشت و درمان در ایلام فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت حیدری زاده عصر دوشنبه در نشست با نماینده وزیر کشور در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور تصریح کرد: به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران شاخصهای حوزه سلامت در استان ایلام ارتقا پیدا کرده است.
وی بیان کرد: هم اکنون دانشگاه علوم پزشکی ایلام با جمعیتی بیش از هفت هزار و ۵۰۰ نفر در قالب ۱۲ شبکه بهداشت و درمان، ۱۰ بیمارستان، داروخانههای شبانه روزی و … در حال خدماترسانی به مردم است.
حیدریزاده ادامه داد: با توجه به تردد بیش از ۴ میلیون نفر از مرز مهران در ایام اربعین حسینی دانشگاه علوم پزشکی ایلام هر ساله با تمام امکانات سعی در ارائه خدمات مطلوب به زائران دارد که در این راستا به همکاری سایر دستگاههای اجرایی استان نیازمند است.
وی گفت: ۹۶ پروژه عمرانی داریم که از این تعداد ۴۳ پروژه به اتمام رسیده است و ۵۳ پروژه نیز با پیشرفت تقریبی ۷۰ درصدی در حال فعالیت هستند که از مهمترین آنها میتوان به بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهدای ملکشاهی با پیشرفت فیزیکی ۸۷ درصد و بیمارستان ۳۲ تختخوابی بدره با ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی اشاره کرد.
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