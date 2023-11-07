تولید قراردادی گوشت قرمز توسط عشایر در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رستمی صبح سهشنبه در نشست هماهنگی طرح تولید قراردادی گوشت قرمز عشایر اظهار داشت: ثبتنام طرح تولید قراردادی گوشت قرمز دام عشایر دشتستان آغاز شد.
سرپرست مدیریت امور عشایر استان بوشهر اضافه کرد: در راستای تحقق سیاستهای سازمان امور عشایر ایران به منظور طرح تولید قراردادی گوشت قرمز عشایر اقدامات و برنامهریزیهای لازم صورت گرفته است.
وی افزود: مدیریت امور عشایر استان بوشهر تاکنون با تشکیل سه اکیپ و حضور میدانی در شهرستانهای بوشهر، دشتستان، دشتی و تنگستان، با تشکیل ۶۰ پرونده نسبت به بیمه و پلاک کوبی ۲ هزار و ۵۰۰ رأس دام سبک عشایر اقدام کرده است.
رستمی خاطرنشان کرد: این طرح با جدیت در دستور کار بوده و انتظار داریم عشایر استان از این طرح استقبال ویژه کنند.
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