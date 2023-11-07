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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۸:۰۵

سرپرست امور عشایر بوشهر مطرح کرد؛

تولید قراردادی گوشت قرمز توسط عشایر در استان بوشهر

تولید قراردادی گوشت قرمز توسط عشایر در استان بوشهر

بوشهر- سرپرست مدیریت امور عشایر استان بوشهر از تولید قراردادی گوشت قرمز توسط عشایر در نقاط مختلف این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رستمی صبح سه‌شنبه در نشست هماهنگی طرح تولید قراردادی گوشت قرمز عشایر اظهار داشت: ثبت‌نام طرح تولید قراردادی گوشت قرمز دام عشایر دشتستان آغاز شد.

سرپرست مدیریت امور عشایر استان بوشهر اضافه کرد: در راستای تحقق سیاست‌های سازمان امور عشایر ایران به منظور طرح تولید قراردادی گوشت قرمز عشایر اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است.

وی افزود: مدیریت امور عشایر استان بوشهر تاکنون با تشکیل سه اکیپ و حضور میدانی در شهرستان‌های بوشهر، دشتستان، دشتی و تنگستان، با تشکیل ۶۰ پرونده نسبت به بیمه و پلاک کوبی ۲ هزار و ۵۰۰ رأس دام سبک عشایر اقدام کرده است.

رستمی خاطرنشان کرد: این طرح با جدیت در دستور کار بوده و انتظار داریم عشایر استان از این طرح استقبال ویژه کنند.

کد مطلب 5932435

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