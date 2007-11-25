گروه بندی مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی در قاره اروپا مشخص شد

به گزارش خبرنگارمهر، مراسم قرعه کشی مسابقات مقدماتی جام جهانی امشب درمرکز گردهمایی بین المللی شهر دوربان واقع در 700 کیلومتری شهر ژوهانسبورگ پایتخت کشور آفریقای جنوبی برگزارشد که طی آن تیم فوتبال ایتالیا، قهرمان جهان در گروه 8 این مسابقات با تیمهای مونته نگرو، گرجستان، قبرس، جمهوری ایرلند و بلغارستان همگروه شد.

درپایان این مراسم، گروه بندی مرحله سوم مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی به شکل زیر مشخص شد:

گروه 1: مالت، آلبانی، مجارستان، دانمارک، سوئد و پرتغال

گروه 2: لوکزامبورگ، لتونی، مولداوی، سوئیس، رژیم اشغالگر قدس و یونان

گروه 3: سن مارینو، اسلونی، اسلواکی، ایرلند شمالی، لهستان و جمهوری چک

گروه 4: لیختن اشتاین، آذربایجان، ولز، فنلاند، روسیه و آلمان

گروه 5: استونی، ارمنستان، بوسنی، بلژیک، ترکیه و اسپانیا

گروه 6: آندورا، قزاقستان، بلاروس، اوکراین، انگلستان و کرواسی

گروه 7: جزایر فارو، اتریش، لیتوانی، صربستان، رومانی و فرانسه

گروه 8: مونته نگرو، گرجستان، قبرس، جمهوری ایرلند، بلغارستان و ایتالیا

گروه 9: ایسلند، مقدونیه، نروژ، اسکاتلند و هلند( مسابقات این گروه با حضور پنج تیم برگزار می شود)